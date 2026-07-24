AKP'ye katılacağı iddia edilen Cemil Tugay: ‘Görevime bağımsız olarak devam edeceğim’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP'ye geçeceği iddialarını yalanladı.

Cemil Tugay, yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim" dedi.

Siyasi belirsizliklerin İzmir’deki belediye hizmetlerine olumsuz yansımalarından uzak durmaya çalıştığını öne süren Tugay, "Şehrimizin ve ülkemizin huzuru ve refahı en öncelikli amacım" ifadelerini kullandı.

AKP’ye katılacağı iddia edilmişti

Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmişti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tugay, "Görüşmemizde, İzmir’imizin en önemli gündem başlıklarından biri olan kentsel dönüşümü ele aldık. Deprem riskli yapıların dönüştürülmesi ve Karabağlar’da planlama yetkisinin Bakanlığımızda bulunduğu 15 mahallemizi ilgilendiren kentsel dönüşüm alanına ilişkin mevcut durumu ve Bakanlığımızdan beklediğimiz destekleri değerlendirdik. Sayın Bakanımıza gösterdiği ilgi ve yapıcı yaklaşımı için çok teşekkür ediyorum" demişti.

"İzmir’in sorunlarını en akılcı yollarla çözmek için çalışıyoruz" diyen Tugay, "Bu anlayışla, şehrimizin geleceği adına ilgili tüm kurumlarımızla diyalog ve ortak çözüm arayışı içinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Cemil Tugay'ın AKP'ye katılacağı iddia edilmişti.

CHP’den istifa etmişti

CHP'den 18 Haziran'da istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeni bir "siyasi oluşuma" ihtiyaç duyulduğunu kaydetmişti.

CHP’den ayrılış nedeninin ideolojik değil, “mutlak butlan yönetimine yönelik itirazı” olduğunu belirten Tugay, bağımsız kalmasının geçici olduğunu söylemişti.

Son gelişmelere ilişkin açıklama yapan Tugay, "Bir süre daha bağımsız kalacağım. Belediye başkanlığı görevime odaklanacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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