AKP'ye geçeceği iddia edilen Çelebi: 11 parti ile görüştüm

CHP’den istifa ederek Memleket Partisi’ne katılan daha sonra Memleket Partisi’nden de istifa eden bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye geçeceği iddia edilmiş, Çelebi ise siyasi hayatına bağımsız İzmir Milletvekili olarak devam edeceğini açıklamıştı.

Hakkında AKP'ye katılacağına dair iddialar devam eden Çelebi, 11 farklı siyasi parti ile görüştüğünü söyledi.

Konuya dair sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Çelebi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyalistinden sağ görüşlüsüne, Cumhur İttifakı’ndan Millet İttifakı’na, 11 parti kendi istekleriyle, benim talebim olmadan geldi görüştüm.

Bu ilgi benim için onurdur. Bugün bir parti yine aradı. Görüşürüm, mahsuru yoktur. Bağımsız olarak devam ediyorum."