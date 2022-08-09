Muharrem İnce’den Mehmet Ali Çelebi'ye: 'Bu katiline aşık olmaktır'

Muharrem İnce, sosyal medyadaki “Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'ndan daha net ve daha fazla güven vermektedir” paylaşımından sonra AKP’ye katılacağı iddia edilen, ancak yola bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini açıklayan Mehmet Ali Çelebi hakkında konuştu.

Çelebi'nin Memleket Partisi’nden “anlamsız” gerekçelerle ayrıldığını söyleyen İnce, “Onu alıp milletvekili yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu, duruşma salonunda kendisini canla başla savunan Muharrem İnce'yi tercih etmiyor, ‘Ergenekon'un savcısıyım' diyen Erdoğan'ı tercih ediyorsa diyecek bir şey yok. Bu katiline aşık olmaktır” dedi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan İnce, şunları kaydetti:

“Çelebi'nin de yargılandığı Ergenekon davasında, bir tarafta ‘Ben bu davanın savcısıyım' diyen Recep Tayyip Erdoğan var. Onu alıp milletvekili yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu, duruşma salonunda kendisini canla başla savunan Muharrem İnce'yi tercih etmiyor, ‘Ergenekon'un savcısıyım' diyen Erdoğan'ı tercih ediyorsa diyecek bir şey yok.

'Yaptığına da en hafif tabirle 'akıl tutulması' diyorum'

Bu katiline aşık olmaktır. Yani yapılacak bir şey yok. Bugün geriye dönülse, Silivri mahkemelerinde kendisini yine savunur muyum? Evet, yine savunurum. Onun için yaptığıma pişman değilim. Benim yaptığım bir demokrasi mücadelesi, ilkeli, omurgalı duruştur. Ben bu şekilde bakıyorum. Bizimle olduğu dönemde, anlamsız gerekçelerle ayrıldı. Suçun bizde olmadığı ortada. Yolu açık olsun. Ne diyeyim, FETÖ'cü hâkim ve savcıların bulunduğu mahkemede yaşadıklarını unuttuysa, yaptığına da en hafif tabirle ‘Akıl tutulması' diyorum.”