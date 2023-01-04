AKP'nin 'zam' taktiği mi? Destici'nin açıklaması dikkat çekti

Cumhur İttifakı'nın üyesi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dün açıklanan emekli ve memur zammı sonrası iki ayrı başlığa değinmişti.

Destici, "Memur ve emekli zammı yüzde 30'un üzerinde olsa iyi olurdu... 3. ayın sonunda yeni bir değerlendirme yapılabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Destici'nin bu açıklamasından bir gün sonra zam oranı yüzde 30'a çıkarıldı.

Öte yandan kulislerde AKP'nin düşük zammının bir taktik olduğu, seçim öncesi yeniden zam yapılacağı konuşulmaya başlandı. Bu zammın olacağı aya yönelik ise mart işaret ediliyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü grup toplantısında memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranını yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardıklarını duyurdu. Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, emekli ve memura yapılan yüzde 25'lik maaş zammının bir seçim taktiği olabileceğini belirtmişti. Aktaş "Yılbaşında yapılacak zammı seçimden önce, yani mart sonunda yeni bir zam izlerse hiç şaşırmamak gerek" yorumunda bulunmuştu.