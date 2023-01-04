Emekli ve memura mart sonunda yeni zam mı geliyor?

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'müjde' diyerek açıkladığı ancak bazı AKP'li isimler dahil her kesim tarafından düşük bulunan memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zamla ilgili olarak Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş'tan farklı bir değerlendirme geldi.

Aktaş'a göre zam oranı bilerek düşük tutulmuş olabilir ve seçim yaklaşırken yeni bir zam kararı alınabilir.

Aktaş'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yılın ikinci yarısındaki TÜFE artışı yüzde 15.40 oldu. Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarında enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden doğan hakla birlikte yüzde 16.48 iyileştirme yapılması gerekiyordu. Diğer emekliler ise ikinci yarıdaki yüzde 15.40’lık TÜFE artışı düzeyinde bir iyileştirme alacaklardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve tüm emekliler için artış oranının yüzde 25’e çıkarıldığını açıkladı.

Asgari ücretin yüzde 55 dolayında artırılmasından sonra kamuoyundaki beklenti memur ve emekli maaşlarına yüzde 40’tan az olmayacak bir zam yapılacağı yönündeydi.

EYT gibi yıllardır sürüncemede kalan bir konuyu çözen iktidar, milyonlarca memur ve emekliyi 15-20 puan düşük zam vererek gözden çıkarır mı ya da milyonlarca memur ve emeklinin seçimdeki tercihini göz ardı etmiş gibi davranır mı?

Yılbaşında yapılacak zammı seçimden önce, yani mart sonunda yeni bir zam izlerse hiç şaşırmamak gerek. Yoksa yüzde 25’lik bu zam, “Ben seçim kazanmak istemiyorum” demenin bir başka yoludur."