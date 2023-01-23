AKP'nin yeni konut finansman programına ilişkin yasa teklifi komisyonda kabul edildi

AKP’nin Yeni Konut Finansman Programı’na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi.

'Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, ilk üç yıldaki finansman taksit tutarının gerçek kişinin hane gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı kadar miktarın, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenek tertibinden katkı olarak aktarılması öngörülüyor.

Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı payı yüklenici firma hesabından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalarda geçici hesaplara aktarılacak.

Cumhurbaşkanı, uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin diğer hususları belirlemeye yetkili olacak.

Konut finansmanları 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullandırılabilecek. Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024'e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Teklifin yarın TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. (ANKA)