Erişim engeli getirildi, suç duyurusunda bulunuldu: Vekilin yolsuz ticari işlerine yargı kalkanı

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in sahibi olduğu Kiler GYO şirketinin, 2015 yılında borçları karşılığında Halkbank'a 100 milyon dolara sattığı Sapphire Alışveriş Merkezi'ni 48 milyon dolara yeniden satın aldığını gündeme getirmişti. Karabat'ın konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara ise erişim engeli getirilmişti.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve gazeteci Sinan Aygül ise AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın Bitlis’te gerçekleştirdiği buluşmayı haberleştirmesinin ardından gözaltına alındığını duyurmuştu. Kiler'in şikayeti üzerine gözaltına alındığını aktaran Aygül, Kiler için, "Hırsızlık yapma, yolsuzluk yapma, halkına ihanet etme' dediğim için hakkımda hakaretten dava açmış" ifadelerini kullanmıştı.

Karabat ve Aygül, söz konusu süreci soL’a değerlendirdi.

'Yargı ile bizim üzerimize gelindi'

Yolsuzluğa ilişkin paylaşımlarına erişim engeli getirilmesini değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, söz konusu kararın sansürün boyutunu gösterdiğini dile getirdi. Karabat, “Bu olayla, mahkeme aracılığıyla bir milletvekilinin sesinin nasıl kısılmaya çalışıldığını gördük” dedi.

Açıklamasında geçen ifadelerin belgeli olduğunu ve ilgili kurumlar tarafından da reddedilemediğini aktaran Karabat, erişim engelinin de bu yüzden “kişilik haklarının ihlali” üzerinden verildiğini vurguladı. Karabat, ilgili kurumların iddiaların gerçekliğini reddedemeyeceğini ve aksi bir belge sunamayacağını belirterek, “Böyle bir ilişki yok diyemiyorlar” dedi.

Hakim ve savcılar hakkında suç duyurusu

Kamu yararı ve çıkarı doğrultusunda hareket ettiğini ifade eden Karabat, “Savcıların resen onlar aleyhine harekete geçmesi gerekirken, yargı ile bizim üzerimize gelindi” ifadesini kullandı.

Erişim engeli kararına itiraz ettiklerini belirten Karabat, kararı veren hakim ve savcılar hakkında suç duyurunda bulunacaklarını açıkladı.

Ayrıca Karabat, önümüzdeki günlerde TBMM’ye kamu bankalarının kaynak kullanımı hakkında soru önergesi sunacaklarını iletti.

Kiler yayımladığı fotoğrafı kaldırdı

Yaşadığı süreci değerlendiren Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve gazeteci Sinan Aygül, Kiler ve Halkbank arasındaki anlaşmanın Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılması gerekilen zorunlu bilgilendirmeden dolayı ortaya çıktığını aktardı. Aygül, KAP üzerinden yayımlanan bilgilendirme ile kamuoyunun durumu sorgulamaya başladığını ifade etti.

Aygül, söz konusu anlaşmanın olduğu muhtemel tarihlerde AKP Milletvekili Vahit Kiler, Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın Bitlis’te gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaştığını aktardı. Kiler’in de gerçekleşen buluşmaya ilişkin uzaktan çekilmiş bir fotoğraf paylaştığını belirten Aygül, kendisinin paylaştığı fotoğrafların ardından Kiler’in fotoğrafı kaldırdığı dile getirdi.

'Demek ki o buluşmada ticarete ilişkin konular ele alınmış'

Olayı haberleştirmesinin ardından Kiler’in kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Aygül, “Demek ki o buluşmada ticarete ilişkin konular ele alınmış” dedi.

Aygül, “Kamu gücünü temsil eden bir milletvekili, bağımsız olması gereken Halkbank’ın müdürü ve bir holding yöneticisi… İlişkilerle iç içe geçmiş bir kare, bu kare alışverişin en azından usule uygun olmadığını gösteriyor. Böylesine bir durum varsa, araştırılması gereken bir konu var demektir” ifadelerini kullandı.

'Rahatsız oldular ve gözdağı vermek istediler'

“Haberden rahatsız oldular ve gözdağı vermek istediler” diyen Aygül, “Normal bir süreç işlemedi. Hakaretten gözaltına alınmaz, alınsa bile bir usulü vardır. Usule uygun hareket edilmedi” dedi.

Tatvan’da ikamet ettiğini ve bürosunun da Tatvan’da olduğunu aktaran Aygül, sürecin normalde Tatvan Savcılığı tarafından yürütülmesi gerektiğini ancak sürecin Bitlis Savcılığı üzerinden işlediğini vurguladı.

İfadeye ters kelepçe ile götürüldüğünü belirten Aygül, gözaltı sürecine ilişkin “İfade vermeyeceğimi söyledim. Normalde ifade verilmediğinde savcı karşısına çıkartılır ama beni savcı karşına da çıkartmadan serbest bıraktılar” dedi.

Kiler, 'Aygül'ü alın, korkutun' demiş

Yaşanan sürecin ardından kaynaklardan sürece dair bilgi edindiğini ifade eden Aygül, Kiler’in talimatı ile gözaltına alındığını ifade etti.

Aygül, konuya ilişkin şöyle konuştu:

“AKP’li Kiler, ‘Aygül’ü alın, korkutun. Telefonuna bakın ve benimle ilgili bilgileri kim vermiş tespit edin’ demiş. Telefonuma bakmak istediler ama bakamadılar. Edindiğim bilgilerin kim tarafından aktarıldığını merak ediyorlar. Bana gelen bilgiler yalan veya iftira olsa kaynağa ulaşmaya çalışmazlar.”

Yaptığı habere ilişkin erişim engeli olmadığını belirten Aygül, “Muhtemelen erişim engeli talep edilmiştir ve reddedilmiştir. Çünkü bana erişim engeline dair bir bilgi gelmedi” dedi.