AKP'nin yeni grup başkanvekili belli oldu

AKP'li Cahit Özkan'ın geçtiğimiz hafta dile getirdiği "Birleşik Arap Emirlikleri teslim oldu" sözleri AKP içinde kriz konusu olmuştu.

Bunun üzerine Denizli milletvekili Cahit Özkan geçen hafta yapılan AKP MYK toplantısında "görevden affını istediğini" duyurmuştu.

AKP Grubu, bugün saat 13.00'te Grup Başkanvekili seçimlerini yapmak üzere basına kapalı olarak TBMM Grup Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Tek aday olan AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç oybirliğiyle seçildi.

Cahit Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden Yılmaz Tunç ile birlikte fotoğrafı paylaşarak, “Partimizin Grup Başkanvekili görevine seçilen Bartın Milletvekilimiz Yılmaz Tunç’u tebrik eder, yeni görevinin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Tunç TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı yapıyordu.