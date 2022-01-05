AKP’nin yeni ekonomi paketi Meclis’te: Erdoğan'a verilecek yetki ile müteahhitler koruma altına alınacak

AKP tarafından hazırlanan yeni ekonomi paketi, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklifle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, kamuya iş yapan müteahhitlere maliyet artışları nedeniyle fiyat farkı kararnamesi çıkarması için yetki veriliyor.

BOTAŞ, bakanlık görüşünü de almak şartıyla bölgesel ve iklim koşullarına dikkate alarak il veya bölge bazında kademeli doğalgaz satış fiyatı uygulayacak.

Bireysel emeklilikte katkı payı artıyor

NTV’nin aktardıklarına göre teklifle, bireysel emeklikte devlet katkısı 5 puan arttırılarak yüzde 30’a yükseltilecek. Sistemden çıkmak isteyen katılımcılara kısmen ödeme yapılması imkanı getirilecek. Katılımcılar devlet katkısı hariç, hesabındaki birikim tutarının yüzde 50’sine kadar ödeme alabilecek. Ayrıca kısmen ödeme tutarının devlet katkısı hesabındaki tutardan da yüzde 25’i aşmamak koşuluyla ödeme yapılabilecek.

Kamu müteahhitlerine destek

Teklifle, ‘5’li çete’ olarak adlandırılan Kolin, Cengiz, Limak, Kalyon ve Makyol gibi kamuyla iş yapan müteahhitlere yönelik de önemli düzenlemeler yer alıyor.

Buna göre, Cumhurbaşkanı’na kamu yapan müteahhitlerine maliyet artışları nedeniyle fiyat farkı kararnamesi çıkarması için yetki veriliyor. Kararnameyle müteahhitlerin talep ettikleri yeni fiyat düzenlemeleri yapılacak.

İhracatçılara vergi desteği

Teklifle ayrıca 2022 yılında ihracatçılara uygulanacak kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 19’a düşürülecek. Memur ve emeklilere yapılan ek zam kanun altına alınacak. Türk Lirası vadeli mevduat uygulamasının alt yapısı oluşturulacak.