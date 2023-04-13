AKP'nin yaşam tarzı dayatması okul kitaplarında: İlkokul test kitabında skandal sorular

Kırklareli Ziya Gökalp İlkokulu’nda Hayat Bilgisi testinde yer alan sorular pes dedirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği kitapların yetersiz olduğu gerekçesiyle öğrenci velilerine aldırılan ek kitaplar ve yaşam tarzına müdahaleyi bir kez daha gözler önüne serdi. Sözkonusu test sorusunda yılbaşında akrabalarla yemek yemek "kültürümüze ait değil" diye nitelendi.

Trakyapolitik’te yer alan habere göre, çocuklara aldırılan ek kitapta yer alan soru soru ve şıkları ise şöyle:

Soru: Hangi öğrencinin anlattığı, bizim kültürümüze ait değildir?

A) Amcamı askere uğurladık.

B) Yılbaşı gecesinde teyzemlerle yemek yedik.

C) Ablamın düğününde çok eğlendik.

Yanıtlarda doğru şıkkın B olduğu belirtiliyor.

Yılbaşı gecesi birinci dereceden akrabalarıyla yemek yemenin olumsuz bir şey olduğunun işlendiği sorunun daha vahim bir boyutu var. Bir diğer şıkta “Ablamın düğününde çok eğlendik” ibaresi dikkat çekiyor. Zira soruya yanıt verecek olan sekiz yaşındaki çocuğunun ablasının normal şartlarda kaç yaşında olabileceği ve bu yaşta nasıl evleneceği kafalarda soru işaretleri yaratıyor.

Bahsi geçen sorudan bir öncesinde çocuklara evlilikten önceki kına gecesinin ne olduğu öğretilirken, bir sonrakinde ise şekilli anlatımla Noel Baba’nın kültürel miras öğelerimizde yer alamayacağı kanıksatılmaya çalışıldı.

Veliler tepki gösterdi

Konuyla ilgili görüşlerini ifade eden bir veli Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı ve kitapları yetersiz olduğu için bu ek kitapları tavsiyeyle de olsa almak durumunda kaldıklarını anlatarak şunları söyledi: “Biz bu ek ödevleri daha çok matematik gibi ek ödevlere ihtiyaç duyduğumuz için almak durumunda kalıyoruz. Ama özellikle hayat bilgisi gibi derslerde öğretilmeye çalışılan tuhaflıkları gördükçe her gün yeniden şok oluyoruz. Bizim çocukluğumuzda hayat bilgisi dersinde genel kabul gören kurallar, saygı kuralları gibi konuları işlerdik. Çocuklara örf ve kültürel miras adı altında ipe sapa gelmeyen dinci, cinsiyetçi ve ayrımcı şeyler dayatılması çok sinir bozucu.”