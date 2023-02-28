AKP'nin yaptığı Kağıthane Devlet Hastanesi depreme dayanıksız çıktı

Uzmanlar, olası Marmara depremi konusunda yıllardır uyarıda bulunurken, AKP iktidarı ancak 44 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası harekete geçti. İstanbul'da sağlık kuruluşlarına ait binalardaki incelemeler devam ederken, Kağıthane Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu tespit edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kağıthane Devlet Hastanesi'nin Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınacağını duyurdu.
Hastanenin iki hafta içinde taşınmasının planlandığı belirtildi. Kararın hastane çalışanlarına da tebliğ edildiği öğrenildi.
AKP yapmıştı
Kağıthane Devlet Hastanesi, 18 Mayıs 2005 yılında Sağlık Bakanlığı ve İBB arasında imzalanan protokol kapsamında inşa edildi. Aynı yılın kasım ayında hastane poliklinik hizmetine başlamıştı.