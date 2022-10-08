AKP'nin türban için Anayasa'da yapacağı değişiklikler belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun türban konusundaki yasal düzenleme teklifine Erdoğan'dan anayasal güvence yanıtı gelmişti.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP’nin türbana anayasal güvence getirecek teklifle Anayasa'da 5 ayrı maddede değişiklik yapacağı belirtildi.

Taslağa göre, Anayasa’nın ‘Kanun önünde eşitlik’ başlıklı 10, ‘Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasını’ düzenleyen 13, ‘Eğitim ve öğrenim hakkını’ düzenleyen 42, ‘çalışma hakkı’ başlıklı 49 ve ‘Kamu hizmetlerine girme’ başlıklı 70’inci madde üzerinde değişiklik yapılması hedefleniyor.

AKP kurmayları “Yeni düzenlemeler yoruma açık olmayacağı, bunlara aykırı hiçbir düzenleme yapılamayacağı veya uygulamaya gidilemeyeceği şekilde olacak” değerlendirmesini yaptı.