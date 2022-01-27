AKP'nin tuhaf atamalarının listesi: Herkes şansını denemiş...

AKP iktidarının, “20 yıllık rüya gerçek oluyor” diyerek kurduğu Türkiye Uzay Ajansı’na (TUA) yeni atama yapıldı. 2023’te “Ay’a sert iniş” görevi verilen ajansa iki yıllık Sebze Üretim Tekniği Bölümü mezunu AKP’li İlyas Haliloğlu atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank imzalı atama yazısında, “Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü bünyesinde teknisyen olarak görev yapan İlyas Haliloğlu’nun Başkanlık Müşaviri kadrosuna naklen atanmasına ilişkin talebiniz uygun görülmüştür” ifadesi kullanıldı.

Bu ilginç atama AKP'nin 20 yıllık öyküsünde ilk kez yaşanmıyor. Herkesin hatırlayacağı bazı atmaları sizin için derledik.

Hayvanat Bahçesi Müdürü, TÜBİTAK Müdür Yardımcısı oldu

Akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemenin yanı sıra, Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumda bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayımlayan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) Ulusal Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Müdür Yardımcılığı’na, Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürü Mustafa Sancar atanmıştı.

Ağaç A.Ş.'den TÜBİTAK'a

TÜBİTAK’ta bilim insanlarının işe alınması işlemlerini yürüten İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ağaç, yeşillendirme işlerine bakan birim Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın İK çalışanı Muhammet Ali Peru atanmıştı.

İnşaat mühendisiyken Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na getirildi

1981 doğumlu İnşaat Mühendisi Erkan Kandemir, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan Kandemir, 2003- 2004 yıllarında AKP İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 27 Haziran 2009'da İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na atandı. Kandemir'in nikah şahitliğini 2012 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

Güreş hakemi ve Su Ürünleri Hali Müdür Yardımcısı, Şehir Tiyatroları'nın Genel Müdürü oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne eskiden güreş hakemliği ve zabıta müdürlüğü yapmış olan Şevket Demirkaya atanmıştı.

Şevket Demirkaya, 1994-1996 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Müdür Yardımcısı, 1996 - 1998 yıllarında Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürü olarak görev yaptı. 2003 yılında İETT Genel Müdürlüğü’nde eğitim Müdür Yardımcılığı görevini yürüttükten sonra 2003-2007 yılları arası Yalova Gençlik Spor İl Müdürlüğü görevine atanmıştı.

2007-2011 itibari ile Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2012 yılı itibari ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne atanmıştı.

PTT Genel Müdürlüğü’nden Danıştay Üyeliği’ne

Osman Tural, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine atanan isimlerden olmuştu. Bu göreve atanan Osman Tural, daha önce Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı Bakan Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştu.

2003 yılında PTT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Osman Tural 7 Haziran 2005 tarihinde ise PTT Genel Müdürü olmuştu.

Osman Tural, Danıştay üyeliğinin yanı sıra Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı görevini de yürütmüştü.

Başçavuş Gulabi Eryaman TRT 6'nın Haber Müdürü olmuştu

Kürtçe yayın yapan TRT 6’nın (Şeş) Haber Müdürlüğü’ne geçtiğimiz ekim ayında, Genelkurmay’da Muhabere Başçavuş olarak görevini yürüten Gulabi Eryaman atandı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da devre arkadaşı olan Eryaman'ın Balyoz Soruşturması operasyonları sırasında yapılan aramaları kamera ile kayıt altına alan isim olduğu ortaya çıkmıştı.

Erdoğan'ın kuzenliğinden Danıştay üyeliğine

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başbakanken kuzenlerinden İbrahim Er, Danıştay üyeliğine atanmıştı. 2000 yılına kadar öğretmenlik ve okul müdürlüğü yapan Er, 2000-2003 yılları arasında Bingöl'de ilköğretim müfettişliği yapmış ve sonrasında Erdoğan'ın başbakanlığıyla birlikte kariyer basamaklarını tırmanmaya başlamıştı.