AKP'nin Suriyeli göçmenlere ilişkin hedefini yazdılar

Türkiye'nin uzunca bir zamana yayılan Fırat Kalkanı, Barış Pınar ve Zeytin Dalı operasyonları ile şekillenen Suriye'deki fiili varlığının, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlamak için kullanılacağı yönünde haberler gündeme gelmeye devam ediyor.

Katar'ın maddi desteğiyle yapılan 200 bin konutun inşasında sona yaklaşılırken buralara aynı zamanda organize sanayi bölgelerinin de inşa edileceği duyuruldu. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberine göre, bu adımların sağlanması için Şam Hükümetiyle de temasların kurulduğu ifade ediliyor.

Aracılar Erdoğan ile Esad'ın telefon görüşmesini sağlamaya çalışıyor

Habere göre, Şam-Ankara arasındaki görüşmelerin tekrar sağlanması, köprülerin yeniden kurulması için bazı Arap liderlerin Erdoğan ile Esad arasında telefon görüşmesi yapılabilmesi için girişimleri bulunuyor.

İddiaya göre Türkiye, TSK ve ÖSO'nun kontrol altında tuttuğu bölgelere önümüzdeki 15-20 aylık dilimde 1,5 milyon mülteciyi geri döndürmeyi planlıyor