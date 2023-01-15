AKP'nin sözleşmeli kadro tasarısından 'mazeret tayini' eziyeti çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen’in düzenlediği ‘Sözleşmeliye Kadro Şöleni’nde, sözleşmeli personelin kadroya alınacağı duyurmuştu. AKP Grubu da geçen cuma günü bu konuyla ilgili Meclis’e 9 maddelik teklif sunmuştu.

Sözleşmeli personelin mazeret tayini hakkı elde edebilmesi için gerekli olan 1 yıl çalışma şartı, kanun teklifi ile 4 yıla çıkarılıyor. Teklifin 3’üncü maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na geçici 48’inci madde eklenecek. Maddenin gerekçesinde, “Düzenleme ile mahalli idarelerdeki kadroya geçirilen personel sadece mahalli idareler arasında atanabilecek, kadroya geçirilen diğer personel ise sözleşmeli pozisyonda geçirilen süreler dahil 4 hizmet yılını tamamladıkları tarihten itibaren nakil hakkına sahip olacaklardır” denildi.

Teklifin sağlıkçılar, imamlar ve öğretmenleri ilgilendiren hükmü ise şöyle düzenlendi:

“Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, bu Kanun’un 72 ve 74’üncü maddelerinde yer alan hükümlerden, sözleşmeli personel olarak geçen süreleri dahil 4 yıllık hizmet süresini tamamladıkları tarihten itibaren yararlanabilir.”

'AKP algı yaratarak var olan sorunları çözmüş gibi göstermeye çalışıyor'

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik şunları söyledi:

"Meclis’e sunulan yasa teklifinin içerisine baktığımızda; taleplerimizin bir kısmının karşılandığını, ancak bu yasa ile birlikte yeni sorunların ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi ile birlikte atama ve yer değiştirmelerin önünde çeşitli engellerin oluşturulacağı, özel idareler ve belediyelerde sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesi ile birlikte başka kurumlara atamalarının engellendiği, uzun süreden beri PTT’de çalışan sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçirilme taleplerinin de bu yasa içerisinde yer almadığını görüyoruz.

AKP, seçime giderken kamuoyunda bir algı yaratarak var olan sorunları çözmüş gibi göstermeye çalışıyor. Oysa yasanın içeriğine baktığımızda hem eğitim ve sağlıkta, PTT’de, yerel yönetim alanında çalışan arkadaşlarımızın kısmen talepleri karşılanmıştır.

Bütünlüklü olarak özlük hakları, özellikle sözleşmelide geçen süreleri, 4C’lide çalışırken 4B’ye geçirilen sözleşmeli arkadaşlarımızın kademe ve derece ilerlemelerinin bu yasada sağlanamaması, mühendis kadrosundayken sözleşmeliye geçirilen arkadaşlarımızın unvanlarının da bu yasa kapsamı dışında tutulmasını da bir eksiklik olarak görüyoruz.” (ANKA)