AKP'nin seçim planı: Emekli ikramiyesi ve asgari ücrete zam gelecek

AKP iktidarının olası 14 Mayıs genel seçimlerinden önce emekli ikramiyesini artırıp maaşlara ek zam yaparak gitmeyi planladığı öne sürüldü.

Kısa Dalga'dan Mehmet Çetingüleç'in konuya ilişkin kaleme aldığı köşe yazısına göre, Ankara'da konuşulan "ham bilgi" şöyle:

Emeklilerin halen 1100 lira olan ikramiyeleri 2 bin 500-3 bin lira aralığında bir rakama yükseltilecek.

Asgari ücrete yüzde 10, emeklilere yüzde 10-20 arasında ek zam yapılacak.

Anketlerde iktidar partilerinin oy oranları düşerse zam oranları yükselebilir!