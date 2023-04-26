AKP'nin seçim aracından çıkan AFAD kolilerine TKP'li adaydan tepki: Gideceksiniz

Cumhur İttifakı, seçime günler kala devlet imkânlarını kullanmaya devam ediyor. Son olarak Osmaniye'de AKP milletvekili adayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın seçim çalışması için dolaşan araçlarla AFAD'ın yardım kolileri dağıtıldığı ortaya çıkmıştı.

Derya Yanık'ın adı ve AKP logosunun yer aldığı araçtaki görevlinin, araca yaklaşan yurttaşa, "ismi listede varsa yardım alabileceğini" söylemesi dikkati çekmişti.

TKP Osmaniye Milletvekili Adayı Erhan Kurt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Deprem döneminde büyük bir dayanışma örneği sergileyen halkımızın depremzedeler için dişinden tırnağından artırıp AFAD'a gönderdiği yardımların AKP'nin seçim yatırımı olarak kullanılmasına izin verecek miyiz gerçekten?" ifadelerini kullandı.

Kurt, görüntülerin kaydedildiği mahallenin depremden en az etkilenen mahallelerden biri olduğunun altını çizerek, Yanık’ın "Dağıtılan kolilerin depremzedelere ulaştırıldı" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Kurt’un açıklaması şöyle:

"Şehrimiz bir kez daha sarsıcı bir haber ile gündem oldu. soL Haber sitesinde yayınlanan haberde AKP seçim araçlarının AFAD imzalı yardım kolilerini kendi seçmenlerinden oluşturdukları isimlere dağıttığı iddia edildi. AKP Osmaniye milletvekili adayı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dağıtılan kolilerin depremzedelere ulaştırıldığını açıkladı. Depremzedelere AKP’nin seçim araçlarıyla… Deprem döneminde büyük bir dayanışma örneği sergileyen halkımızın depremzedeler için dişinden tırnağından artırıp AFAD'a gönderdiği yardımların AKP'nin seçim yatırımı olarak kullanılmasına izin verecek miyiz gerçekten?

İşin diğer bir yanı görüntülerin Ali Bekirli Mahallesi'nden alınmış olması, bu mahallenin depremden en az etkilenen mahallelerden biri olması Yanık’ın açıklamasının gerçeği yansıtmadığını da göstermektedir.

Türkiye Komünist Partisi'nin depremin ilk günlerinden itibaren Osmaniye'ye ulaştırmaya çalıştığı yardımları engelleyen, dağıttığı yardım malzemelerine el koyan ve yardım dağıtımının yalnızca devlet eliyle ve AFAD aracılığıyla yapılacağını söyleyenler bugün o yardımları siyasi çıkarları için kullanmaya çalışıyorlar.

Vicdanı, ahlakı ve insani değerleri temsil edenler olarak haykırıyoruz: Gideceksiniz! Bu ülke sizden ve sizin zihniyetinizden kurtulacak. Ülkemizi yeniden ahlaki ve insani değerler ile kendi ayakları üzerine kaldıracağız."