AKP'nin önemli isimleri endişelerini iletti, Erdoğan kapıyı kapattı

Gazeteci yazar Barış Soydan ekonomideki tabloya ilişkin kaynaklarından edindiği kulis bilgilerini paylaştı. Soydan, Erdoğan’ın son dönemdeki katı mesajlarıyla parti içindeki farklı görüşleri ve çekişmeleri bastırmayı hedeflediğini belirtti.

Soydan bugünkü yazısında, AKP içindeki ekonomi yönetime dair arayışların olduğu ifade etti. Değişim için Erdoğan’ın kapısını çalan isimleri yazan Soydan, Erdoğan’ın da "değişim yok" mesajı verdiğini belirtti. Soydan, Erdoğan'ın "Kimse bizden şunu beklemesin, bu iktidar faiz artırmayacak, faizi düşürmeye devam edeceğiz" sözleriyle “Değişim yok” mesajını kuvvetlendirdiğini savundu.

Erdoğan parti içindeki çekişmeleri bastırmayı hedefliyor

Halk TV yazarı Barış Soydan, “Erdoğan’ın mesajlarının muhatabı aslında çok da uzaklarda değil. Edindiğim bilgiler ve izlenimlerim, Erdoğan’ın piyasalara değil, daha ziyade yakın çevresinden bazı isimlere ve parti içine mesaj verdiği yönünde. AKP=Tayyip Erdoğan diye düşünülüyor olsa da, ekonominin içinde bulunduğu duruma karşı karşısında iktidar partisi içinde hem şikayetlerin hem çözüm arayışlarının arttığı bir gerçek. Bu durum zaman zaman olası kabine ve kadro değişikliği senaryolarına da evriliyor. İşte Erdoğan son dönemdeki katı mesajlarıyla aslında parti içindeki farklı görüşleri ve çekişmeleri bastırmayı hedefliyor.” ifadelerini kullandı.

AKP içinde bir grup Erdoğan'a endişelerini iletti

AKP içerisinde ve Erdoğan’ın çevresinde bir kamplaşma olduğunu söyleyen Barış Soydan, Erdoğan’ın planını yazdı.

‘Endişeli ve giderek aktif olan gruptan’ bahseden Barış Soydan, “Kaynaklarıma göre Binali Yıldırım, Fuat Oktay ve AKP içerisinde bazı önemli isimlerin olduğu bir grup, ekonominin gidişatına ve seçimlerin kaderine ilişkin ciddi endişeler taşıyor. Bu grup hem parti merkezi hem teşkilatlarda hakim görüşü temsil ediyor. Ekonomide temel göstergelerin bozulduğunu, halkta ciddi refah kaybı yaşandığını ve sabır tavsiyelerinin artık kabul görmediğini ifade ediyorlar. Ekonomide geçmişte Binali Yıldırım’ın koordinasyon rolü üstlenerek zor dönemlerde krizleri önlediği, onun koordinasyonunda çalışan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın aldıkları önlemlerle 2017 Referandumu ve 2018 seçimlerinin ucu ucuna da olsa kazanılmasını sağladığını hatırlatıyorlar. Binali Yıldırım’ın koordinasyonunda ekonomi politikalarında acil önlemler ve kadro değişimi dair önerilerin Erdoğan’a iletildiği belirtiliyor” kulisi paylaştı.

Berat Albayrak geri mi dönüyor?

Barış Soydan yazısına şöyle devam etti:

“Erdoğan’ın son günlerde net ifadelerle verdiği “Ekonomi politikalarında değişim yok” mesajlarını, bu arayışlara karşı bir duruş olarak değerlendirmek mümkün.

Kaynaklarıma göre Erdoğan cephesi de sanılanın aksine tek bir yapı ve bakıştan ibaret değil. 2018 seçimleri sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığını üstlenen Berat Albayrak, 2020 Kasımında istifasını vermesinden bu yana ortalarda görünmüyor. Bununla birlikte ekonomi yönetiminde Albayrak’a yakın çok sayıda ismin bulunduğu biliniyor. Ancak Albayrak’ın görevden ayrılma şekli ve kamuoyundaki olumsuz algı gibi nedenler sebebiyle Albayrak’ın olası bir değişiklikte ön planda olması çok olası görülmüyor.

Kaynaklarıma göre Albayrak’ın kısa süre önce büyük umutlarla yayınladığı kitabın beklenen etkiyi yaratamaması da bunda etkili. Yine de Albayrak, hem iktidar yakın medya hem Saray’daki danışmanlar aracılığıyla hâlâ denklemin içinde. Bu arada Albayrak’ın Bakan Nebati’den desteğini çektiği de konuşuluyor.

İktidar partisi içinde bir başka etkili figür, Numan Kurtulmuş. Kurtulmuş’un parti içerisinde kendisine yakın bir ekiple birlikte çalışıp zaman zaman Erdoğan’la konuları müzakere ettiği biliniyor. Kurtulmuş’un ekonomi yönetiminin değiştirilmesini istediği söyleniyor…

Erdoğan şimdilik değişik taleplerine kapıyı kapamış durumda. Ancak sonbahar aylarında ekonomide yaşanabilecek yeni fırtınanın Erdoğan üzerinde baskıyı artırabileceğini ve parti içerisinde de endişeleri çok yukarıya taşıyabileceği belirtiliyor.”