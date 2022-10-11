AKP'nin Mehmet Ali Çelebi'ye markajının nedeni belli oldu

RTÜK’ün dokuz kişilik üst kurul yönetiminde beş kontenjanı bulunan AKP, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) sandalye sayısını hesap edemeyince bir kontenjanını kaybetme durumuyla karşı karşıya kalmıştı.

Kontenjan hakkının İYİP’e geçmesi, TBMM’de yapılacak RTÜK seçimi öncesinde AKP’lileri harekete geçirmişti. AKP’nin Meclis’teki sandalye sayısını bir artırması durumunda kontenjan hakkının yeniden AKP’ye geçeceğinin görülmesi üzerine de AKP’de vekil transferi arayışları başlamıştı.

Mehmet Ali Çelebi markaja alındı

Kulislerde AKP’nin, Memleket Partisi’nden istifa eden Mehmet Ali Çelebi’ye teklif götürdüğü konuşuluyordu. Edinilen bilgiye göre AKP, CHP’den istifa ettikten sonra Memleket Partisi’ne geçen, buradan da 25 Şubat’ta istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi’yi markaja alındığı ileri sürülmüştü.

Meclis’in 1 Ekim’de açılmasının ardından 45 gün içerisinde RTÜK üyesini seçme zorunluluğunu dikkate alan AKP’lilerin vekil transferi sürecini hızlandırmak için çalışma yürüttüğü de belirtilmişti.