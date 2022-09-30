45 günü var... AKP'nin yanlış RTÜK hesabı: Mehmet Ali Çelebi markaja alındı

RTÜK’ün dokuz kişilik üst kurul yönetiminde beş kontenjanı bulunan AKP, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) sandalye sayısını hesap edemeyince bir kontenjanını kaybetme durumuyla karşı karşıya kaldı. Kontenjan hakkının İYİP’e geçmesi, TBMM’de yapılacak RTÜK seçimi öncesinde AKP’lileri harekete geçirdi. Kulislerde şimdi AKP’nin, Memleket Partisi’nden istifa eden Mehmet Ali Çelebi’ye teklif götürdüğü konuşuluyor.

Erdoğan'a da bilgi verildi

DW Türkçe'den Eray Görgülü'nün haberine göre RTÜK’te kontenjan hesaplarının karışmasına neden olan süreç, RTÜK üyesi Taha Yücel’in ASELSAN’a transfer olma talebiyle başladı.

ASELSAN’da Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamak isteyen Yücel, Haziran ayı başında bu talebini Cumhurbaşkanlığına iletti. RTÜK yönetimi ve AKP’li üst düzey yetkililer, Meclis aritmetiğini hesapladı ve yapılan hesap sonucunda kontenjan hakkının yine AKP’de olduğu sonucuna varıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da bilgi verildiği öğrenildi. Ancak bu süreçte, Nisan ayında Zafer Partisi’nden istifa eden İsmail Koncuk’un 25 Mayıs’ta İYİP'e dönmüş olması hesaba katılmamıştı. Koncuk’un İYİP'e dönüşü nedeniyle kontenjan hakkı aslında İYİP'e geçmişti. Buna karşın, durumdan habersiz olan AKP’liler, Yücel’in istifa sürecini başlattı. Yücel’in RTÜK’ten istifa ederek ASELSAN’da Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayacağı 28 Haziran’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi. Böylece RTÜK’teki kontenjan hakkı İYİ Parti’ye geçmiş oldu. Bu süreçte AKP lehine bir gelişme yaşandı. CHP’li Aykut Erdoğdu, 29 Haziran’da partisinden istifa edince kontenjan hakkı yine AKP’ye geçti.

Ersoy'un MHP'ye dönüşü hesapları karıştırdı

Ancak TBMM tatilde olduğu için RTÜK üyeliği seçimi hemen yapılamadı. Bu süreçte, Meclis’teki dengeleri değiştiren bir süreç daha yaşandı. Nisan ayında TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirince MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilen ve partisinden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Bahçeli'nin davetiyle 16 Temmuz'da partisine geri döndü.

Cumhurbaşkanlığı AKP'li üyelerden açıklama istedi

Ersoy’un geri dönüşüyle Meclis’teki sandalye dağılımı değişti ve bu kez kontenjan hakkı yine İYİP'e geçti. Bu durumun farkına varılması, AKP içerisinde krize neden olurken Cumhurbaşkanlığından üst düzey yetkililerin RTÜK’ün AKP kontenjanından seçilen üyelerinden açıklama istediği öğrenildi. Bir yandan da çözüm arayışlarına başlandı.

Mehmet Ali Çelebi markaja alındı

AKP’nin Meclis’teki sandalye sayısını bir artırması durumunda kontenjan hakkının yeniden AKP’ye geçeceğinin görülmesi üzerine de AKP’de vekil transferi arayışları başladı. Edinilen bilgiye göre AKP, CHP’den istifa ettikten sonra Memleket Partisi’ne geçen, buradan da 25 Şubat’ta istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi’yi markaja aldı. Meclis’in 1 Ekim’de açılmasının ardından 45 gün içerisinde RTÜK üyesini seçme zorunluluğunu dikkate alan AKP’lilerin vekil transferi sürecini hızlandırmak için çalışma yürüttüğü de belirtiliyor. Mehmet Ali Çelebi, yakın zamanda AKP’ye transfer olacağı iddiaları ile ilgili, “Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım” demişti.

Meclis'teki sandalye sayısına göre belirleniyor

RTÜK Üst Kurulu, biri başkan, biri de başkanvekili olmak üzere toplam 9 üyeden oluşuyor. Mevcut üst kuruldaki isimler Ebubekir Şahin, Orhan Karadaş, Mehmet Daniş, ve Nurullah Öztürk AKP kontenjanından, Okan Konuralp ve İlhan Taşçı CHP kontenjanından, Deniz Güçer MHP kontenjanından Ali Ürküt de HDP kontenjanından seçilmişti. RTÜK üyeliklerindeki kontenjan sayısı da partilerin Meclis’teki sandalye sayılarına göre dağıtılıyor. Bu dağıtım da tıpkı milletvekili seçimlerinde olduğu gibi D’Hondt sistemine göre yapılıyor. Sisteme göre dağılım yapıldığında şu anda boş kalan üyelik için İYİ Parti’nin kontenjan hakkı bulunuyor.