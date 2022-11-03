AKP’nin liyakatte en önemli gördüğü nokta adaylık: 'İhalelerde en büyük referans AKP adaylığı'

Maliyeti yaklaşık 268 milyon lira olarak hesaplanan karayolu ihalesi, 11 Ekim günü özel olarak davet edilen 6 firma arasında bulunan AKP'ye yakın olduğu ileri sürülen Veysel Demirci'nin sahibi olduğu Ziver İnşaat'a verildi.

Milyonluk ihalenin davet usulüyle yapılmasına CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz tepki gösterdi.

İhale kimseye duyurulmadı

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, 2015 yılında Elazığ'dan milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci'nin sahibi olduğu Ziver İnşaat'a Malatya'da karayolu ihalesi verildi.

Rekabete imkan veren, kanunun esas olarak öngördüğü “Açık usul” yerine, AKP'nin istediği ihaleyi istediğine verme aracı olarak kullandığı belirtilen “21 b Pazarlık” usulüyle yapılan ihale kimselere duyurulmadan gerçekleştirildi.

'Bu anlayışla devletin kurumları çökertiliyor'

Karayolları ihalesinin davet usulüyle yapılmasına tepki gösteren CHP'li başkan Enver Kiraz, şunları söyledi:

“AKP iktidarı ile birlikte yeni bir sektör oluştu. Çok karlı bir sektör aynı zamanda, seçim dönemlerinde illerde yüzlerce kişi illerinde olmayacaklarını bile bile milletvekili aday adayı oluyor sonra aday adayı olmanın mükafatını alıyor.

Adeta AKP'nin liyakatte en önemli gördüğü nokta aday adayı olup, olmama kriteri. Daha çok ihalelerde en büyük referans aday adaylığı. Son olarak AKP'de 2015 yılında Elazığ milletvekili aday adayı olan bir kişiye Malatya’da karayolları ihalesi çağrı usulüyle veriliyor. İhale yapılmadan aday adayı olduğu için işi en iyi yapacak kişi olarak görülüyor ve ihale kendisine veriliyor.

Bu anlayışla devletin kurumları maalesef çökertiliyor. Bir kişiye rant sağlama uğruna bir çok konu feda ediliyor. Malatya ilinde yüzlerce deneyimli bu işleri yapabilecek müteahhit var fakat başka ilden belki de tek hüneri aday adayı olması olan bir kişiye çağrı usulü ile ihale peşkeş çekiliyor. Bu anlayışlarda bu ülkenin bir an önce kurtarılması gerekiyor. Ranta kurban edilmeyen bir ülkeyi hep birlikte kurarak bu yozlaşmış anlayışları ortadan kaldırmanın zamanı çoktan gelmiş ve geçiyor.”

AKP'li belediyenin altyapı ihalesi de aynı firmaya gitti

AKP'li Elazığ Belediyesi'nin 25 Mayıs'ta gerçekleşen İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı 1. Bölge yapım işi ihalesini 320 milyon 320 bin 320 lira bedelle, Veysel Demirci'nin yönetim kurulu başkanı olduğu Ziver İnşaat almıştı.