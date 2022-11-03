AKP'li vekillerde MHP tepkisi: İstifa etmeyi düşünüyorlar

Eski Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın AKP'den istifa ederek İYİP'e katılması ve AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın görevden alınması ile AKP'nin TBMM Grubu'nda var olan rahatsızlığın daha da büyüdüğü belirtiliyor. Bir grup milletvekili istifa ya da seçimlere kadar bekleyip siyasi yaşamlarını sonlandırma seçeneklerini tartışıyor.

BirGün’den Hüseyin Şimşek'e konuşan, bazı AKP’liler özellikle teşkilatlarda kendi bilgileri dışındaki önemli değişiklikler yapılmasından, kamuda niteliksiz kadroların göreve gelmesinden, TBMM'deki görevlerinin Saray'ın onay mekanizması olmaktan öteye geçmemesinden, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir işareti ile partinin en önemli isimlerinin üstünün silinebilmesinden yakınıyor.

Haberde, bugün itibariyle iktidardaki 20'nci yılını dolduran, "seçildiği dönemdeki tüm söylemlerinden vazgeçtiği düşünülen, ülkeyi hemen her alanda geriye götürdüğü ifade edilen" AKP’de parti içi rahatsızlıkların da gizlenemeyecek boyuta ulaştığı ifade edildi. Son olarak Fakıbaba’nın istifasının ardından gözler yeniden AKP’deki "rahatsız" milletvekillerine çevrildi. Fakıbaba ile benzer düşünceleri paylaştığı bildirilen milletvekili sayısının her geçen gün arttığı öğrenilirken kulislerde bu milletvekillerinin karar aşamasında olduğu da konuşuluyor.

MHP'nin dayattığı isimler rahatsızlık yaratıyor

AKP içerisinde rahatsızlığını gizlemeyen milletvekilleri, en çok teşkilatlardan yakınıyor. “Bir kabuk değişimi içerisindeyiz” diyen milletvekilleri yaptıkları değerlendirmelerde, geçen yıl yarıya yakını değişen il ve ilçe yönetimlerine dikkati çekti.

Partinin seçimlere iki yıl öncesinden hazırlanmaya başladığını kaydeden “rahatsız milletvekillerinin” ortak şikayeti, yeni gelen kadroların iktidar ortağı MHP’nin de dayattığı isimler arasından, teşkilatların yüzde yüz onayı alınmadan belirlenmiş olması. 20 yılda çok sayıda ekibin yönetimlerde yer aldığını fakat bu ekiplerin sürekli değiştiğini kaydeden milletvekilleri bu durumdan, “Bizi hesaba katmıyorlar. Sürekli değişimin olduğu bir yerde, belirli bir zamandan sonra niteliksiz insanlar yönetimlerde yer alırlar. Bu çok doğal ve yaşadığımız da tam olarak bu” değerlendirmesi yapıyor.

İstifa konusunda kararsız olduklarını bildiren milletvekilleri, tekrar aday olmama düşüncesine daha yakın olduklarını ancak gelişmelere göre adım atacaklarını kaydediyor. Şikayetlerini gizlemeyen milletvekillerinin “fırsat buldukça” ve “terslenmeyi göze alarak” bu düşüncelerini AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettikleri de bildirildi.

MHP baskısıyla istifa

Milletvekillerinin bir diğer şikayeti, MHP’nin etkinliği.

“Neredeyse dörtte bir oranımızda oy almalarına rağmen, sanki ülkeyi yönetiyor gibi isteklerde bulunuyorlar” diyen milletvekilleri, son olarak Mahir Ünal’ın Meclis Grup Başkanvekilliğinden alınmasını bu duruma örnek olarak gösteriyor ve bu kararın bizzat MHP’nin baskısıyla alındığını bildiriyor.