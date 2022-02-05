AKP'nin 'lider' ve 'taşeron' trol hesaplarının listesi açıklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’yi ve kendisini hedef alan trol ağı ile ilgili açıklamalarına temel olan “Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu Hedef Alan Troller” raporuna göre; “lider trol ekibi”, “taşeron trol hesaplar” ve “destek grubu” olarak üçe ayrılan 10 ila 12 bin arasında trol hesap CHP ve Kılıçdaroğlu aleyhinde düzenli faaliyet gösteriyor.

Raporda, altı aylık zaman diliminde 300 binden fazla gönderi oluşturulduğu bilgisi veriliyor.

ANKA'nın haberine göre, rapordan bazı başlıklar şöyle:

“ORTALAMA 10 İLE 12 BİN TROL HESAP: CHP ve Kılıçdaroğlu aleyhinde aylık bazda düzenli faaliyet gösteren ortalama 10 ila 12 bin trol hesabın olduğu ve bu hesapların yine aylık bazda ortalama 250 ila 300 arasında hashtag ürettikleri belirlenmiştir. Bu hesapların ürettikleri paylaşımlar ağırlıklı olarak küfür, hakaret, küçük düşürücü ve aşağılayıcı-alaycı içeriklerden oluşmaktadır.

LİDER TROL EKİBİ VE TAŞERON TROL HESAPLAR: Lider trol ekibinde yer alan @sencer_2023, @avicenna_Razi, @themarginale ve @TheLaikYobaz gibi yüklenici trol hesaplar dolaşıma sokulacak içerikleri üretmektedirler. Bunların altında ise CHP’yi ve onun Genel Başkanının özel olarak hedef alan @KANLINEVZAT35, @_trakyali, @SERVETK73804671, @Sabrikontek, @3461_kml, @Abdulla72476125 ve @JAWARECEP8 gibi taşeron trol hesaplar yer almaktadır. Bu hesaplar CHP ve Kılıçdaroğlu hakkında aylık 400 gönderiye ulaşan sıklıkta içerik üretebilmektedir.

DESTEK GRUBU: Piramidin en altında ise destek grubu olarak nitelendirilebilecek daha az sıklıkta içerik üreten @2023TRKY, @Reis_Rte_Reis, @Vatann_Millett, @ak_balkon, @ESMA43188066, @KARA_DAVUT_OF61 ve @emirbrkt gibi kullanıcılar bulunmaktadır. Bu hesaplar üretilen içerikleri dolaşıma sokmak gibi bir görevi üstlenmektedir.

ORGANİZE RETWEET: CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alan organize trol hesaplar çoğunlukla gerçek bir kimliğe sahip bulunmamaktadırlar. Bazı trol hesaplanın hesap adlarında genellikle dört ve daha fazla rakam bulunmaktadır. Bu durum trol hesapların rastgele oluşturulduklarına işaret etmektedir. Trol hesapların bir diğer karakteristik özelliği de kullanıcı adlarının belirli bir siyasal partiye, ideolojiye ya da kişiye atıfta bulunması ya da bunları özdeşleşmesidir. Dikkat çekici bir başka özellik ise bu hesapların profilleri ya belirli bir siyasal partinin Genel Başkanının fotoğrafını, ya dini veya milli bir sembolü ya da ‘güzel’ veya ‘yakışıklı’ olarak tanımlanacak kadın/erkek görsellerini içeriyor olmasıdır. CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bu hesaplar, etkileşimi artırmak için çoğunlukla organize retweet pratiğine başvurmaktadırlar.

EN ÇOK GÖNDERİ @KANLINEVZAT35’TEN, 6 AYDA 4 BİN 752: Nisan 2021-Ağustos 2021 döneminde üretilen toplam gönderi açısından ele alındığında; @KANLINEVZAT35 4.752 gönderi, @_trakyali 4.615 gönderi, @SERVETK73804671 3.662 gönderi, @MURAT19781848 3.315 gönderi, @Musa76779616 2.179 gönderi, @Sabnikontek 2.062 gönderi, @3461_kml 1.912 gönderi, @Abdulla72476125 1.750 gönderi, @JAWARECEP8 1.742 gönderi, @ekg7154 1.653 gönderi üretmiştir.

GÖNDERİLERİN SAYISI, ALTI AYLIK ZAMAN DİLİMİNDE 300 BİNİ GEÇMİŞ DURUMDA:Bu ve diğer kullanıcıların ürettikleri gönderilerin sayısı rapora konu olan altı aylık zaman diliminde 300 bini geçmiş durumdadır."