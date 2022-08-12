AKP'nin kuruluş yıldönümü programı: Erdoğan'dan mektup dağıtacaklar

AKP'nin 21. kuruluş yıldönümü programı belli oldu.

15 Ağustos'ta ATO Congresium'da "Bir olduk, 21 olduk" başlığıyla düzenlenecek programda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yapacak. Programda Erdoğan'ın yanısıra AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın da konuşması öngörülüyor.

Öte yandan aynı gün Erdoğan'ın 81 il başkanı ile Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelmesi bekleniyor.

Ayrıca Erdoğan'ın AKP'nin kuruluş yıldönümü için kaleme aldığı bir mektubun ülke genelinde kurulacak "AK noktalarda" dağıtılacağı açıklandı.