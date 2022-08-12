AKP'de Erdoğan'ın 'zor seçimi': Yeni Erol Olçok kim olacak?

En geç 2023 Haziran ayında gerçekleşesi beklenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az süre kala gözler siyasi partilerin atacağı adımlara çevrildi. Reklam kampanyaları için çalışmalara hız verilirken, iktidar partisinde bu konunun da 'bir mücadele alanı' olarak ortaya çıktığı öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, "Erdoğan yeni Erol Olçok olarak hangi ismi seçecek?" diye sorduğu yazısında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık seçim sathı mailine girdik” dedi.

Merak ediyorum, AKP’nin seçim sürecindeki en üstteki reklam ajansı ne olacak? Yani, iktidar için en kritik seçimde ana stratejiyi ve görev dağılımını kim belirleyecek? Kısacası, Erdoğan yeni Erol Olçok olarak hangi ismi seçecek?

Ve acaba, büyük paraların döneceği bu süreçte o ajans Fahrettin Altun etkisinde mi, yoksa Hamza Dağ’ın kontrolünde mi olacak? Peki, ya AKP’nin eski tanıtımdan sorumlu ismi Mahir Ünal’ın varlığı hissedilecek mi o ajans üzerinde?