AKP’nin kurucularından Yalçınbayır: Seçim sonuçlarına herkes saygı duymak zorundadır

AKP'nin kurucu Genel Sekreteri ve Abdullah Gül'ün Başbakanlığı sırasında Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunan, eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Ertuğrul Yalçınbayır, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin olarak, "Seçim sonuçlarına herkes saygı duymak zorundadır" değerlendirmesini yaptı.

Yalçınnbayır, "Seçme ve Seçilme Hakkı en önemli insan haklarından. Bu hakkın kullanımı ve sonuçlarına katlanımı insan onurundandır: Dokunulamaz ve vazgeçilemez. Sonuçlarına herkes saygı duymak zorundadır. Saygı ve sevgi bizi birbirimize bağlar. Sevgi ve saygı ile barış ve esenlik İçinde Hoşçakalın" ifadesini kullandı.