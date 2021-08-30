AKP'nin kurucu vekillerinden Albayrak: Bu partide ve o yönetimde görev alanların yüzde 90'ı itirafçı olacak

20. ve 21. dönem Fazilet Partisi Milletvekili ve AKP'nin kurucuları arasında yer alan Kemal Albayrak, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık soruşturmaları ile ilgili sözlerinin ardından açıklama yaptı.

KRT TV canlı yayınında konuşan Albayrak, "AKP'de görev almış kişilerin yüzde 90'ının ileride itirafçı olacağını" söyledi:

"Çiçero'nun bir sözü vardır, 'Ölmüşleri yaşatan, yaşayanların bellekleridir.' Bir söz de, 'Sömürgecinin ipiyle kuyuya inilmez.' Şimdi gayrimeşru işlerle uğraşanların, adaletsiz olanların, hukuk dışı olanların, böyle bir yönetimin ipiyle kuyuya gittin mi, netice bu.

Ben de Erdoğan Bayraktar'ın 2013'teki o sözlerine, o zaman da benzer ifadeler kullanmıştı, dinlemiştim. Gerçekten üzüldüm. Nasıl bir devlet, hukuk yok, araştırma yok, soruşturma yok… Bırakın onu, bunu itiraf ettiği halde, buradan anladığım şu ki, ileride göreceğiz, bu partide görev alanların ve o yönetimde görev alanların yüzde 80'i hatta yüzde 90'ı ileride itirafçı olacak. Ben böyle inanıyorum çünkü itirafçılık başladı. AK Parti güçle ayakta duruyordu, devlet bizim açımızdan önemli bir mevkidir."

Erdoğan Bayraktar, “Dosyam var, dosyada ne varsa kabul ediyorum, benim suçum. Telefondaki konuşmalar bana aittir, tapeler bana aittir, renkli çekilen kameralar, teknik takiptekilerin hepsi bana aittir. Devletin düzelmesi için hakikaten, Allah’tan korkan, vatanını ve milletini seven, üretim yapan, katma değeri yüksek mal üreten insanların bir yerlere gelmesi lazım. Benim şimdi tuzum kuru. Özel sektördeyim. Beni şimdi attılar. ‘Reis’, sayın cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı" demişti.