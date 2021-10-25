'AKP'nin kulakları yoksul halka tıkalı'

'Artan işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı verilerine gözlerini kapayan AKP iktidarı, şimdi de vatandaşın isyanına kulaklarını tıkadı.'

Haber Merkezi

TKP'nin günlük gazetesi Boyun Eğme, AKP'nin yoksul halkın taleplerine kulaklarını tıkamasını manşetine taşıdı.

Manşetten bir bölüm şöyle:

Artan işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı verilerine gözlerini kapayan AKP iktidarı, şimdi de vatandaşın isyanına kulaklarını tıkadı.

Eskişehir’de Erdoğan’ın kurdele kestiği toplu açılış töreninde, vatandaşın isyanı bu kez doğrudan AKP’li heyetin yüzüne patladı.

“Evim yandı, kimse yok, ilaç alacak param yok.” Bir anlık sessizlikten sonra “Hazır mıyız?” diyen Erdoğan, kurdelesini kesmeye devam etti…

Gazeteyi okumak için: