TKP'nin günlük gazetesi Boyun Eğme, AKP'nin yoksul halkın taleplerine kulaklarını tıkamasını manşetine taşıdı.
Manşetten bir bölüm şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
'AKP'nin kulakları yoksul halka tıkalı'
'Artan işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı verilerine gözlerini kapayan AKP iktidarı, şimdi de vatandaşın isyanına kulaklarını tıkadı.'
Haber Merkezi
TKP'nin günlük gazetesi Boyun Eğme, AKP'nin yoksul halkın taleplerine kulaklarını tıkamasını manşetine taşıdı.
Manşetten bir bölüm şöyle: