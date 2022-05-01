AKP'nin kendi yaptırdığı anket sonuçlarını açıkladılar: İYİP iddiası dikkat çekti

Seçim döneminde anket savaşları şimdiden başladı.

Her parti kendine yakın şirketler üzerinden anket yaptırıp kendi oylarını yüksek göstermeye çalışırken, AKP'nin kendi anketinin sonucunu yandaş basın paylaştı.

Yeni Akit'te yer alan habere göre, AKP'li bir yetkili tarafından paylaşılan ankete göre AKP oyları 35-36 bandında bulunuyor. Söz konusu ankete göre İYİP'in oy oranının yüzde 14 bandından yüzde 9 bandına kadar indiği öne sürüldü.

Ankette Deva Partisi'nin yüzde 1, Gelecek Partisi'nin oy oranının ise 0,5 olduğu belirtildi.