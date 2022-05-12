AKP'nin kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik kanun teklifi yasalaştı

AKP'nin "Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi" TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, teklifin kabulüne ilişkin yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:

“MECLİS’TEN GEÇTİ! Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında TUTUKLU yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi Meclis’te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.

Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını İYİ HAL İNDİRİMİ NEDENİ SAYMAYACAK"