AKP'nin internet sansürü hamlesi büyüyor: Rudaw'ın internet sitesine erişim engeli

Free Web Turkey'in aktardığına göre, Rudaw'ın internet sitesi, Emniyet Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar kapsamında erişime engellendi.

Öte yandan, Avesta Yayınları'nın internet sitesinin “PKK/KCK örgütünün propagandasını yaptığı” gerekçesiyle Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendiği bildirildi.

Free WebTurkey ayrıca, EGM talebi üzerine engellenen içerikler arasında Sınır Tanımayan Gazeteciler ile işbirliği içerisinde olan Botan International'a ait haber sitesinin bulunduğunu da aktardı.

Ekşi Sözlük'e de erişim engeli getirilmişti

Türkiye'nin önde gelen katılımcı sözlük sitelerinden Ekşi Sözlük'e dün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirilmişti.