AKP'nin içi kaynıyor: Bakan açıklama yaptı, azarı vekiller işitti

Hayat pahalılığı ve giderek artan yoksulluğa karşı alanda yurttaşları "zam yapılacak", "ikramiyeler artacak" diye oyalayan AKP'li vekillerin bu yönde adım atılamayınca düştükleri duruma dair çarpıcı bir kulis bilgisi ortaya çıktı.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in emekli ikramiyelerine zam yapılmayacağı yönündeki açıklaması sonrası AKP'li vekillerle görüştüğünü aktardı.

"AK Parti kulisinde tepkili bir hayıflanma vardı" diyen Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Kuliste sohbet ettiğim AK Parti milletvekillerinin ağırlıklı bölümünün tepkisi benzerdi. Bakanlar ile istişare edilmeden yapılan açıklamaların kendilerini tabanda zor durumda bıraktığından yakınıyorlardı. Sadece bu da değil, bakanların da kendileri ile istişare etmeden yolladıkları kanun tekliflerinde benzer sorunu yaşadıklarına da vurgu yaptılar.

İçlerinden birinin şu cümlesi önemliydi:

“Çalışma Bakanı açıklama yaptı, telefon üstüne telefon geliyor, 'hani zam yapacaktınız niye vazgeçtiniz?’ diye hesabını bana soruyor. Son dönem bunlar çok sık yaşanır oldu…”

Örnek olarak kadına ve sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye ilişkin kanun tekliflerini gösterdi.

Her ikisinde de ciddi sorunların olduğunu, dolayısıyla ileri bir tarihe ötelediklerini belirtti."