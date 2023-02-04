AKP'nin hedefindeki CHP'li Belediye Başkanı belli oldu: 'Sonuçlanması an meselesi'

Yandaş Sabah gazetesi, CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu hedef alan bir habere imza attı.

Çerçioğlu’nun Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Albay Levent Göktaş’ın MLG isimli şirketine 2018-2020 yılları arasında 4 ihale verdiği öne sürüldü. Bu konuyla ilgili Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı ifade edildi.

Öte yandan Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ''ihaleye fesat' 'edimin ifasına fesat" suçlaması ile yargılanan Çerçioğlu hakkında devam eden yargılamanın sonuna gelindiği belirtildi.

Yine haberde Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde soruşturma konusu 8 ayrı ihale için açılan davanın sonuçlanması an meselesi. Haberde, "Karaarslan'a ait şirketlere, Aydın Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nden 3 tane, ASKİ Genel Müdürlüğü'nden 1 tane, diğer birimlerinden de 3 tane olmak üzere toplam 7 tane ayrı ihale veren Çerçioğlu ve bürokratları hakkında 'ihaleye fesat', 'edimin ifasına fesat' suçlarından dava açılmıştı. Sona gelen yargılamada savcı, tüm sanıklar için ceza talep etmişti. 17 Şubat'ta 2023 tarihinde karar verilmesi bekleniyor" ifadesi yer aldı.