AKP'nin hedefinde Gülşen var: 'İnsanlık suçu, insanlık ayıbı'

AKP'nin hedefinde şarkıcı Gülşen var. Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gülşen'i hedef alan açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi

Şarkıcı Gülşen'in nisan ayında verdiği bir konserde gitaristine "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözleriyle takılması sonrası AKP'lilerin Gülşen'i hedef alan açıklamaları sürüyor.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İmam Hatip Liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum" ifadelerini kullanırken, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Toplumun belirli bir kesimini 'sapıklık' iddiası ile hedef almak ve Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır... Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz" ifadesini kullandı.

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