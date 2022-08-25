Diyanet İşleri Başkanı'ndan Gülşen açıklaması

Şarkıcı Gülşen'in nisan ayında sahnede yaptığı bir konuşma gündem oldu. Sahnede bir kişiyi eleştiren Gülşen, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Erbaş'tan kınama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi

"En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum."