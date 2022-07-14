AKP'nin havayolu korkusu: 'Okçular tepesini terk etmeyin' dediler

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, havacılık sektörü çalışanlarına yönelik yapılan çağrıda Avrupa ve dünyanın havacılık sektöründeki personel eksikleri nedeniyle Türkiye'deki havacılık personeline yöneldiği belirtildi.

SHGM, "Türk sivil havacılığının çalışanların sabır ve azmi sayesinde lider konumunu sürdürmeye devam ettiğini" belirterek havacılık sektörü çalışanlarından ülkeyi terk etmemeleri istendi.

'Okçular tepesini terk etmeyin'

SHGM, bazı ülkelerin ve şirketlerin Türk sivil havacılığına imrendikleri ve Türk havacılık personelini istihdam etmeyi planladığını söyledi. Açıklamada "Okçular tepesini terk etmeyin" denilerek, Türk havacılık sektörü çalışanlarının bu ülke ve şirketlerin tekliflerini kabul etmemeleri istendi.

Müdürlük ayrıca, Avrupa'nın Türkiye'nin havacılık sektöründeki yükselişini durdurmaya çalıştığını öne sürdü.

Patronlara çağrı

SHGM açıklamasında ayrıca patronlara da çağrı yaparak, çalışanların ücret talepleriyle ayrılması konusunda gereklilikleri yerine getirmeleri, şirketlerin pratik ve hızlı çözümler bulması gerektiği söylendi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, çalışma şartları ve iş devamlılığının temini alanlarında yürüttüğü önemli çalışmalarla birlikte, iki yıl içerisinde Türk sivil havacılığının "çok daha seçkin bir konumda" olacağını savundu.

SHGM'nin açıklaması

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde:

"Değerli sektör çalışanlarımız;

Avrupa ve dünya, havacılık sektöründe kâbusu yaşarken Türk Sivil Havacılığı sizin sabır ve azminiz sayesinde lider konumunu sürdürmeye devam etmektedir. Bu nedenle, bazı ülkelerin ve bu ülkelere ait işletmelerin, ülkemiz sivil havacılığına imrenmeleri ve sizleri istihdam etmeye yönelik çalışmalarını son derece normal karşılıyoruz.

Bu kapsamda, son günlerde bazı ülkelerin, havacılık profesyonellerimizi istihdam etmeye yönelik yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını titizlikle takip etmekteyiz.

Bu ülkelerin yapmış olduğu çalışmaların bir diğer amacının, sizler gibi nitelikli ve başarısı tasdiklenmiş profesyonelleri istihdam etmenin yanı sıra ülkemizin havacılık sektöründeki yükselişini durdurmaya yönelik olduğunun da bilincindeyiz.

Konuyu bu bağlamda değerlendirdiğimizde, Türk sivil havacılığının yükselişinin aynı şekilde devam etmesi amacıyla okçular tepesini asla terk etmemenizi sizden bilhassa rica ediyoruz.

Bu konuda işverenlerin de aynı duyarlılıkta olması çok önemlidir. Bahse konu olan personelin çalıştıkları mevcut kurum ve kuruluşlarından ayrılmak istemelerine ilişkin geri dönüşler doğru bir şekilde ele alınmalı, bunlara pratik ve hızlı çözümler üretilmelidir. Bu geri dönüşlerde kurumsallaşma problemlerine yönelik hususlar hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmalıdır. Ücretsel nedenlerle ayrılma taleplerine ilişkin de ilgili havacılık şirketlerimizin bütçelerinin el verdiği ölçüde konuyla ilgili gereken adımları atmalarını ve personel kayıplarını minimize etmeye yönelik gerekli değişiklikleri yapmalarını rica ederiz.

Bununla birlikte, sadece ücretsel bir karşılaştırma yapmak yanıltıcı olabileceğinden, havacılık sektöründe bireysel değil bütünsel çözümlerde, ilgili ülkelerle çalışabileceğimiz unutulmamalıdır.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak, çalışma şartları ve iş devamlılığının temini alanlarında yürüttüğümüz önemli çalışmalarla birlikte, iki yıl içerisinde Türk Sivil Havacılığı’nın çok daha seçkin bir konumda olacak olması ana hedefimizdir. Bunu hep birlikte başarıp bizden sonraki nesillere çok daha güzel bir gelecek bırakacağımıza dair en ufak bir şüphemiz yoktur.

Sağlık ve esenlik temennisiyle, kalın sağlıcakla."