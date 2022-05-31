AKP'nin gündemi: CHP Deniz Baykal’dan sonra eksen değiştirdi

Çankırı'daki AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "altılı masa" için “Dertleri sadece AK Parti’yi iktidardan düşürmek için kurulu bir tezgah kurmak. Bunca muhalefetin, muhalifin olduğu bir yerde bir medeniyet doğmaz” dedi.

'CHP Deniz Baykal’dan sonra eksen değiştirdi'

CHP'nin Deniz Baykal döneminden sonra eksen değiştirdiğini söyleyen Özhaseki, konuya dair şöyle dedi:

"TBMM çatısı altındaysanız, bu milletin vergisinden alınan paraları cebinize maaş olarak koyup evinizin geçimini sağlıyorsanız sizin milli, yerli olmak gibi bir derdiniz olmalı. Ama bunları Cumhuriyet Halk Partisinde göremiyoruz. Bu ülkenin milli meseleleri geldiğinde bekliyoruz ki onlar da yanımızda yer alsınlar, dimdik ayakta dursunlar. Siyaseten farklı düşünüyoruz, dünyaya farklı bakıyoruz, ileriye sunabileceğimiz her şey farklı olabilir. Ama bizim milli meselelerde biraz daha farklı olmamız lazım.

Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Baykal’dan sonra eksen değiştirdi. Deniz Baykal kedine göre bir muhalefet anlayışı olan liderdi, yerli ve milli bir adamdı. Cumhuriyet ilkeleri, Atatürk ilke ve inkılapları üzerinden eleştirileri sürdürürdü. Görüşlerine saygı duyarız. Ama yeni dönemde CHP’nin bir tane stratejisi var. Her yaptıklarına bakın başta sona algı operasyonları ile uğraştıklarını, olmayanı olmuş gibi göstermek anlayışı var."

'Dertleri sadece AK Parti’yi iktidardan düşürmek'

"Altılı muhalefet" için "Bunca muhalefetin olduğu bir yerde bir medeniyet doğmaz" diyen Özhaseki, şöyle konuştu:

"O altı tane vatandaş ve masanın altına saklanmış yedinci grup ortakları. Sokakta görseniz birbirinize selam vermezsiniz. Hiç akşamları birbirinizi arayıp ailece bir araya geldiniz mi? Dünyaya aynı mı bakıyorsunuz? Bütün olaylarda aynı mı düşünüyorsunuz? Dertleri sadece AK Parti’yi iktidardan düşürmek için kurulu bir tezgah kurmak. Bunca muhalefetin, muhalifin olduğu bir yerde bir medeniyet doğmaz. Bunu hepimiz bilelim."