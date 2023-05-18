AKP'nin Gergerlioğlu'nun vekilliğine itirazı YSK tarafından reddedildi

AKP, Kocaeli’de Yeşil Sol Parti’den milletvekili seçilen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğine itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulunan AKP, Gergerlioğlu hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını gerekçe gösterdi. Gergerlioğlu, YSK'nin itirazı reddettiğini duyurdu.

AKP adına itirazda bulunan avukat Emre Arık, Kocaeli İl Seçim Kurulu'na verdiği dilekçede "Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesinde 1 numara adayı olan Ömer Faruk Gergerlioğlu, seçilme yeterliliğine sahip olmadığı halde aday gösterilmiş ve adaylığı yargı organlarının gözünden kaçarak kesinleşmiştir. Oysa adayın 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunmaktadır. Bu durum konunun amir hükmü uyarınca milletvekili seçilme yeterliliğine engeldir. Bu hususu sayın kurulunuza ihbar eder ve gereğinin yapılması için Yüksek Seçim Kuruluna bildirimde bulunmanızı talep ederiz” dedi.

AYM kararını hatırlatan Gergerlioğlu, "Vekilliğimi düşürüp hapse attırdılar, çıktım tekrar seçildim, doymamışlar. Yine milletin iradesini çiğnemeye çalışıyorlar. Seçimde alt edemedikleri Kocaeli halkının iradesini YSK'da ayak oyunlarıyla, saçma sapan itirazlarla durdurmaya çalışıyorlar. AKP yetkilileri AYM’nin ihlal kararına rağmen akıllarınca Yüksek seçim Kurulu'nu ikna ederek Yargı'yı manipüle etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu, bugün yaptığı açıklamada YSK'nin itirazı reddettiğini duyurdu. Gergerlioğlu, "Yine hüsrana uğradılar. Kocaeli'de yüzde 48'den yüzde 39'a düştükleri yetmedi, bir dersi de koştukları YSK'dan aldılar. 'sabıkası olmadığından talebin reddine' diye karar verdi YSK. Saçma ve gülünç itirazları reddedildi. Daha çok ders alacaklar. AK Parti Genel merkezi ve Kocaeli il başkanlığına 1 koli soda gönderiyorum, hazımsızlıkları geçsin! Hakkın ve halkın dersleri daha bitmedi! Zalimler kaybedecek, halk kazanacak" diye yazdı.