AKP'nin 'Filistin Mitingi' için İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden talimat: Velilere mesaj atılıyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in parti MYK toplantısı sonrası basına duyurduğu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun katılımının beklediği "Büyük Filistin Mitingi" için İstanbul’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden okul idarelerine miting hakkında bilgilendirme yapılması istendiği öğrenildi.
Okul idarelerinin yönlendirmesi üzerine veli gruplarında mitingin afişi ve mitinge gidecek otobüslerin kalkış noktaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Veliler bu şekilde yapılan bilgilendirmelere tepki gösteriyor.