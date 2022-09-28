AKP'nin EYT kararı belli oldu

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) taleplerine uzun süredir kulaklarını kapatan AKP iktidarı, Aralık ayında, yani seçimlere kısa süre kala düzenlemeyi açıklayacağını duyurmuştu.

Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan, bugünkü yazısında söz konusu düzenlemenin içeriğine ilişkin değerlendirmede bulunurken, "Eylül 1999 öncesi sigortalı olup da bu tarihte sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikle sigortalılık süresi ve prim gün sayısına ek olarak emeklilik için yaş şartı getirilmesi nedeniyle emekli olamayanlara yönelik bir düzenleme olacak. Yani ilk sigorta başlangıç tarihi 1999 eylül ayı öncesi olan ve çalışma yılını, prim gün sayısını dolduran ancak getirilen yaş şartı nedeniyle emekli olamayanlara yönelik bir düzenleme yapılacak" dedi.