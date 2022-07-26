AKP'nin düzenlediği 'Gençlik Şöleni'nde kullanılan araçların ücreti okul ödeneklerinden ödendi

AKP Gençlik Kolları Başkanlığı 21 Mayıs’ta Yeni Adana Stadı'nda ‘Gençlik Şöleni’ düzenlenmiş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı etkinliğe, Adana’nın ilçelerinden ve başka illerden otobüslerle yurttaşlar getirilmişti.

Gerçek Gündem'den Sami Menteş'in haberine göre, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde, otobüslerin finanse edilmesiyle sorularını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlamasını istedi.

Sümer, Adana ve ilçelerinden kalkan otobüslerin paralarının baskıyla okul ödeneklerinden ödetildiğini söyledi. Sümer, “Adana ve ilçelerinden programın düzenlendiği alana okul servisleriyle vatandaşların taşındığı, taşıma ücretlerinin de okul ödeneklerinden İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin baskısı ile ödettirildiği kamuoyuna yansımıştır. Sadece Pozantı ilçesinde hukuka aykırı olarak 48 servise 58 bin Türk Lirası okul bütçelerinden ödendiği iddiası ve belgeleri tarafımıza ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Özer'e yedi soru

Sümer, Milli Eğitim Bakanı Özer’den şu soruların yanıtlarını istedi:

"Servislerin öğrenci taşımadığı gün taşımış gibi gösterilerek çalıştırılması hukuka uygun mudur? Konu ile ilgili hangi yetkili makamın izni vardır? İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin makam oluru olmadan, inisiyatif alarak okullara baskı yaptığı iddiası doğru mudur? Sadece Pozantı ilçesinde 58 Bin Türk Lirası hukuksuz ödeme yapıldığı iddiası araştırılmış mıdır? Adana’nın diğer ilçelerinde aynı durum söz konusu mudur? Bu durum ile ilgili Bakanlığınıza gelen şikayetler araştırılmış mıdır? Taşımacılık sistemi üzerinden öğrenci servisi sağlayan araçlar başka hangi organizasyonlarda kullanılmıştır? Okul servislerinin siyasi parti organizasyonlarında kullanılması hukuka uygun mudur?

Çalışmayan servislere fatura kesildi

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise yaşananlara tepki gösteren Sümer, servis faturalarında “öğrencilerin 19 Mayıs günü taşınmış gibi” gösterildiğini ancak 19 Mayıs’ta servislerin çalışmadığını kaydetti.

Orhan Sümer, şu ifadeleri kullandı:

"Adana’da tam bir skandal yaşanmıştır. Pozantı’da taşımalı eğitimde kullanılan öğrenci servisleri aslında öğrenci taşıması gerekirken, o gün Pozantı’dan AKP’nin programının gerçekleşeceği stadyum alanına vatandaşları taşımış. Bunun için ödenmesi gereken para da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün baskılarıyla 19 Mayıs’ta öğrenciler taşınmış gibi gösterilerek okulların ödeneklerinden ödenmiştir.

Oysaki 19 Mayıs’ta öğrenci servisleri çalışmamıştır. 48 servise okul ödeneklerinden zorla ödetilen paranın bir servis için faturası 5 bin lira… Çocukların okul servislerini siyasi parti organizasyonlarında kullanıp parasını da okul ödeneğinden ödeten saltanat sevdalısı iktidar mutlaka bu hukuksuzluğun, bu aymazlığın hesabını verecektir.”