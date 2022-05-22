AKP, gençlik etkinliğini festival olarak duyurmuş: 'Çoğu kişi miting olduğunu bilmiyordu'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adana'daki Yeni Adana Stadyumu'nda yapılan "gençlik şöleni" için şehir dışından Adana'ya getirilen birçok kişi, daha sonra sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda, kendilerine "festivale götürülecekleri"nin söylendiğini ve bunun üzerine yola çıktıklarını ifade ederek tepkilerini dile getirdi.

Cumhuriyet'ten Samed Balçık'ın haberine göre, Türkiye'nin birçok ilindeki öğrenci gruplarına "Adana'da gençlik festivaline götürüyoruz" diye mesaj atıldı. Festivalde Tuğçe Kandemir, Ece Mumay, Oğuzhan Koç ve Erdem Kınay'ın sahne alacağı belirtilen mesajlarda, etkinliğin AKP Gençlik Kolları tarafından düzenlendiğine dair bir bilgi ise yer almadı.

Öğrenci gruplarına atılan mesaj

'Sadece koca bir pişmanlık'

Mardin Kızıltepe'de halk eğitim merkezine giden ve kendisi de olayın aslından habersiz olan bir arkadaşının "Gençlik festivali var. Adana'ya konsere geziye gidilecek, sen de gelir misin?" çağrısı üzerine etkinliğe katılmayı kabul ettiğini belirten R.D., kendilerine saat 10.00'da otogardan otobüslerin kalkacağını, yeme içme dahil her şeyin devlete ait olduğunun söylendiğini belirtti. R.D, "Gittik otogara, 10.00'da kalkacak araç 13.00'da kalktı, orada 3 saat rezil olduk. Sonra otobüsle değil 13 minibüsle gittik" dedi.

Etkinliğin AKP Gençlik Kolları tarafından düzenlendiğini yolda öğrendiklerini belirten R.D., stada geldiklerinde karşılaştıkları durumu da "Zaten gittik içeri girmedik, belli bir saatten sonra giriş çıkışlar yasaktı. Stadyumun karşısında bir ağacın altına oturduk bitene kadar. Yer yoktu, tıklım tıklım doldurmuşlardı, her şehir her ilçeden gelmişlerdi. Tabi bizimle o alanda oturan, içeri girmeyip gezmeye giden çok oldu. Çoğu kişi miting olduğunu bilmiyordu" diyerek açıkladı.

R.D. yaşananlara karşı tepkisini şöyle dile getirdi:

"Sadece 'koca bir pişmanlık' diyebilirim. Bilseydim böyle olacak gitmezdim. Bizi saatlerce yürüttüler, şu an yürüyemiyorum ayaklarım su topladı. Ben siyaseti hiç sevmem, şu ana kadar hiç mitinglerde de bulunmadım, o yüzden stadın içine de girmedik. Ama çok şükür eve sağ salim varabildik. Bu bize ders oldu."