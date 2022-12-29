AKP'nin dış politikada 2022 dönüşleri: Ukrayna savaşı, Suriye'yle görüşme, Mısır ve İsrail

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırısı sonucunda başlayan savaşın damga vurduğu 2022 yılında; İsrail, Ermenistan ve Mısır ile ilişkilerin normalleşme sürecine girmesi, F-16 savaş uçağı tedariki ve modernizasyonundaki sorunlar ve 11 yıl sonra Suriye ile kurulan ilk üst düzey resmi temas Türkiye’nin dışişleri mesaisinde öne çıkan gelişmeler oldu.

Türk dış politikasında da önemli gelişmelerin yaşandığı 2022 yılında, ANKA Haber Ajansı'nın derlemesine göre öne çıkan bazı köşe taşları şöyle:

Rusya-Ukrayna savaşı, Ermenistan'la görüşme

14 Ocak: Türkiye-Ermenistan normalleşmesi kapsamında Rusya’nın Başkenti Moskova’da ilk toplantı yapıldı. Toplantıda Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan ile görüştü.

24 Şubat: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Aynı gün, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı.

4 Mart: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de yapılan Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.

14 yıl sonra İsrail'den ilk üst düzey ziyaret

9 Mart: İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak Ankara’ya geldi. Bu ziyaret, 14 yıl sonra İsrail’den Türkiye’ye ilk üst düzey ziyaret oldu.

10 Mart: Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Ukrayna-Rusya-Türkiye Dışişleri Bakanları arasında üçlü görüşme yapıldı. Bu görüşme, çatışmanın başlamasından sonra Dışişleri Bakanları düzeyinde yüz yüze yapılan ilk görüşmeydi.

Yunanistan gerilimi

13 Mart: Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile İstanbul Vahdettin Köşkü’nde görüştü. İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin, “Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı” açıklamasını yaptı.

23 Mayıs: Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ABD Kongresi'nde Kongre üyelerinden Türkiye’ye silah satışına onay vermemelerini istemesine ilişkin “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok” dedi.

Erdoğan'ın Selman'la görüşmesi

22 Haziran: Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Veliaht Prensi onuruna Cumhurbaşkanlığı’nda verilen yemek, muhalefet tarafından eleştirildi. Yemeğin görüntüleri resmi heyetteki üst düzey bir Suudi tarafından Twitter'da paylaşıldı. Arapça şarkıda, Prens Selman'a övgülerin yer aldığı belirtildi.

NATO Zirvesi ve Üçlü Muhtıra

28 Haziran: NATO’nun Madrid Zirvesi kapsamında, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılım talebi için Türkiye’nin taleplerine ilişkin bir toplantı yapıldı. Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığındaki toplantının ardından Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Üçlü Muhtıra imzalandı.

ABD'yle F-16 görüşmeleri

30 Haziran: ABD Başkanı Joe Biden, Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesi’nin ardından yaptığı basın açıklamasında, F-16 savaş uçaklarının Türkiye’ye satışına ilişkin, “Aralık ayında da söylemiştim onlara F-16’ları satmamız gerekiyor. Bunları modernize etmemiz gerekiyor. Bunu yapmamak çıkarlarımıza aykırı. Bu konudaki pozisyonum hiç değişmedi Aralık ayından beri. Biz onlara F-16 satmalıyız. Bunu yapabilmemiz için Kongre’den onay almamız gerekiyor. Bunu alabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

19 Temmuz: Erdoğan, İran’ın başkenti Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye krizini ele aldı.

Tahıl koridoru

22 Temmuz: Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla; Ukrayna ve Rusya heyetlerinin bulunduğu, Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi olarak imza altına alınan anlaşmanın imza töreni Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapıldı.

Suriye'yle görüşme adımı

11 Ağustos: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara’da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı’nın kapanışı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında; “Bağlantısızlar Toplantısı’nda, Belgrad’da ayaküstü Suriye Dışişleri Bakanı ile da kısa bir sohbetim oldu, o toplantı marjında. Orada da bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğunu söyledim” açıklamasını yaptı. Söz konusu toplantı Ekim 2021’de Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenmişti.

17 Ağustos: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev ile yaptığı ortak basın toplantısında İsrail ve Türkiye diplomatik temsilciliklerinin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını açıkladı.

18 Ağustos: Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Lviv’de bir araya geldi. Bu görüşme, savaşın başlamasından bu yana ilk yüz yüze görüşmesi oldu.

İsrail Başbakanı'yla görüşme

20 Eylül: Erdoğan, BM Genel Kurulu’na katılmak için gittiği New York’ta İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüştü. Görüşme, diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasının duyurulmasının ardından, bir İsrail Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasındaki ilk görüşme oldu.

6 Ekim: Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Prag’da, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gayri resmi bir görüşme yaptı.

7 Ekim: Venedik Komisyonu, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden “sansür yasası” teklifiyle ilgili “Acil Ortak Görüş” metni yayınladı. Görüşte, “‘Yanlış veya yanıltıcı’ bilgilerin yayılmasının suç sayılmasına ilişkin hüküm, AİHS'nin 10. maddesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğüne engel teşkil etmektedir” ifadelerine yer verildi.

12 Ekim: Avrupa Konseyi Türkiye raportörleri İngiliz parlamenter John Howell ve Letonyalı parlamenter Boriss Cilevics’in AKPM Sonbahar Oturumu’nda sundukları rapor ve tavsiye karar tasarısı 16 ret oyuna karşı 94 oyla kabul edildi. Raportörler bu oturumda, Türkiye’deki adalet sistemi, temel hak ve özgürlüklerin kullanımı, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın tutuklulukları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve dezenformasyon yasasına ilişkin konulardaki endişelerini dile getirdi.

İsrail'e büyükelçi ataması

4 Kasım: Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna-Rusya Savaşı, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvuruları ele alındı.

8 Kasım: İsveç’in yeni seçilen Başbakanı Ulf Kristersson, Ankara’ya gelerek Erdoğan ile görüştü. İki devlet başkanının görüşmesinde İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımı ve Üçlü Mutabakat Muhtırası’nın uygulanması konularını ele aldı.

12 Kasım: Erdoğan’ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İsrail’e 4 yılın ardından Büyükelçi ataması yapıldı. Kararname ile Tel Aviv Büyükelçiliği’ne 2010-2014 yıllarında Kudüs Başkonsolosluğu ve Ocak 2017-Mayıs 2017 arasında Yeni Delhi Büyükelçiliği görevlerini üstelenen Şakir Özkan Torunlar atandı.

Sisi'yle el ele

15 Kasım: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen İklim Zirvesi kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Semih Shoukri ile görüştü.

20 Kasım: Erdoğan, FIFA 2022 Dünya Kupası’nın açılış töreni için gittiği Katar’da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü. İki devlet başkanının görüşmesi, Türkiye ile Mısır arasında 9 yıl aradan sonra devlet başkanları düzeyinde gerçekleşen ilk temas oldu.

Diaz-Canel Türkiye'de

23 Kasım: Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz Canel ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi. Bu, Küba’dan Türkiye’ye 27 yılın ardından devlet başkanı düzeyindeki ilk ziyaret oldu.

Esad'la görüşme sinyali

23 Kasım: Erdoğan, TBMM’deki grup konuşmasının ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesinin anımsatılması ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme ihtimalinin sorulması üzerine, “Olabilir. Siyasette küslük, dargınlık olmaz. Eninde sonunda, en uygun şartta adımlar atılır” dedi.

29 Kasım: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “15 Temmuz'un failidir” dediği Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) resmi ziyarette bulunmak üzere başkent Abu Dabi’ye gitti. Soylu ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

3 Aralık: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği’nde Milli Gün vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

27 Aralık: İsrail'in Büyükelçisi Irit Lillian, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

11 yılın ardından Suriye'yle ilk üst düzey resmi temas

28 Aralık: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye İstihbarat Başkanları ile bir araya geldi. 11 yıl aranın ardından Suriye ile ilk üst düzey resmi temas olan görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı, "Yapıcı havada geçen toplantının sonucunda Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalınmıştır" açıklamasını yaptı.