AKP'nin davet gönderdiği 11 siyasi parti belli oldu: Altılı masadan iki kesik

AKP'nin cuma günü yapacağı "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına CHP ve İYİP genel başkanlarının da aralarında olduğu 11 partiyi davet ettiği öğrenildi. Davete 6'lı masadan Gelecek ve Deva davet edilmedi, HDP'ye de davet gitmedi.

11 siyasi parti başkanı davet edildi

İHA'da yer alan habere göre “Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve İYİ Parti genel başkanları davet edildi. Deva, Gelecek ve HDP genel başkanlarına ise davetiye gönderilmedi.

Programa davet edilen kesimler daha önce "sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri, STK temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, Romanlar, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, bazı muhalif gazeteciler, sosyal medya fenomenleri" olarak duyurulmuştu.

Toplantıda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek konuşmacı olacağı belirtildi.