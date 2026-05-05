AKP'nin Cumhuriyet ile hesaplaşma mekanı: Atatürk Orman Çiftliği 101 yaşında

Atatürk Orman Çiftliği, 5 Mayıs 1925 tarihinde bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından bilimin ve tekniğin rehberliğinde modern tarımın, sanayinin ve toplumsal yaşamın nasıl inşa edilebileceğini göstermek üzere kuruldu.

Bataklıkların ıslah edildiği, bozkırın yeşillendirildiği bu alan, sadece bir tarım işletmesi değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in halkçı, planlı ve kamucu üretim anlayışının somut bir modeli haline geldi. Döneminin en ileri tekniklerinin uygulandığı çiftlik, halkın gıda ihtiyacını karşılayan fabrikaları, dinlenme alanları ve eğitim odaklı yapısıyla toplumsal kalkınmanın merkez üssü olarak tasarlandı.

Ancak kuruluş amacından adım adım uzaklaştırılan Atatürk Orman Çiftliği, özellikle son 23 yıllık AKP iktidarı döneminde ağır bir tahribata uğradı. Cumhuriyet’in kurucu değerleriyle mekan üzerinden yürütülen ideolojik hesaplaşmanın merkezi haline getirilen çiftlik arazileri, yargı kararlarına ve yasal düzenlemelere aykırı şekilde inşa edilen yapılarla parçalandı. Bu sürecin en somut örneği olan Kaçak Saray inşası, halkın ortak mülkiyeti olan bu alanın gasp edilmesinin sembolü oldu. Bugün gelinen noktada arazilerin bir kısmı yabancı elçiliklere devredilmiş, bir kısmı ise özel sermaye yatırımlarına ve yandaşların kullanımına açılarak kamusal niteliğinden koparılmıştır.

Kaçak Saray olarak tarif edlen AKP döneminde yapılan Saray inşaatının görüntüsü.

Atatürk orman çiftliği 101. yaşında: THTM'den direniş vurgusu

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi bünyesindeki Mimar Mühendis İnisiyatifi, Atatürk Orman Çiftliği’nin 101. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı açıklamada, bu alanın sadece bir kentsel hatıra değil, aynı zamanda sermaye düzenine karşı bir direniş cephesi olduğunu ilan etti. Yapılan açıklamada, son çeyrek asırda yaşanan yıkımın Cumhuriyet’in ilerici ve planlı kalkınma anlayışını tasfiye etme operasyonunun bir parçası olduğu ifade edildi. İnisiyatif, Kaçak Saray'ın temsil ettiği rant siyasetine ve piyasacı anlayışa teslim olmayacaklarını vurgulayarak çiftliğin yeniden halkın ve emeğin üretim alanı olması için mücadelenin süreceğini belirtti.

Mimar Mühendis İnisiyatifi tarafından hazırlanan açıklama şu şekilde:

"101 yıl önce, 5 Mayıs 1925’te tarımın, sanayinin ve toplumsal yaşamın nasıl bir arada planlanabileceğini gösteren, emeğin kamusal mülkiyet etrafında örgütlendiği eşsiz bir örnek Atatürk Orman Çiftliği'dir. Bugün ise 23 yıllık AKP iktidarının, Cumhuriyet'in kurucu değerleriyle mekan üzerinden yürüttüğü ideolojik hesaplaşmanın savaş alanı olmuştur. Bu hesaplaşmanın en cüretkar hamlesi ise tüm yasal düzenlemelere ve mahkeme kararlarına karşın AOÇ'nin tam merkezine inşa edilen Kaçak Saray'dır. Kaçak Saray yalnızca devasa bir bina değil, halkın ortak mülkiyetinin ve emeğin bağrına saplanmış politik bir rant hançeri, kamusal alanın gaspı, sermaye ve tek adam tahakkümünün mekansal ilanıdır.

AOÇ bizim için sadece geçmişi anımsatan bir kentsel hatıra değil, Kaçak Saray'a, yağmacı piyasa düzenine, ABD Elçiliği'ne peşkeş çekilen arazilere, AKP’li bakan ve yandaşlarının özel sermaye yatırımlarına ve gericiliğe karşı açık bir direniş cephesidir. Başkent Ankara'da, kurtuluştan kuruluşa doğru atılması gereken tüm adımların ve emeği muazzam bir planlamayla örgütlemenin öncü modeli olan AOÇ, bugün iktidarın ve sermayenin ağır işgali altında 101. yaşını kutluyor. Hüzünlü ama vasiyet edilen halka dair inançlı bir şekilde, vasileri olarak AOÇ konusunda bizim için mesele açıktır.

AOÇ'deki 23 yıllık yıkımı, AKP'nin Cumhuriyet'in ilerici, halkçı ve planlı kalkınma anlayışını tasfiye etme operasyonu olarak görüyoruz. AOÇ’nin bir nostalji nesnesi değil, Kaçak Saray'a ve sermaye düzenine karşı kamucu mülkiyeti savunduğumuz aktif bir sınıf mücadelesi alanı olduğunu biliyoruz. Sözümüzdür; başkentte Kaçak Saray'ın temsil ettiği ranta ve piyasacılığa teslim olmayacağız. AOÇ'yi yeniden halkın, emeğin ve kamusal üretimin alanı yapana dek mücadelemiz sürecek."

THTM

Mimar-Mühendis İnisiyatifi