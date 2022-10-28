AKP'nin anayasa değişikliği teklifinin içeriği belli oldu: Evlilik tanımı yeniden yapıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anayasa" hamlesinin ardından AKP'de anayasa değişiklik teklifini hazırlayan hukukçular öneri metin hazırlayarak Erdoğan'a sundu. Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda, başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliğine yönelik teklif metninin çerçevesi çizildi.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; TBMM gündemine taşınacak teklif kapsamında anayasanın sadece "din ve vicdan özgürlüğü" başlıklı 24'üncü ve "ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41'inci maddelerinin değiştirilmesine karar verildi.

Daha önce aralarında "kanun önünde eşitliği" düzenleyen 10'uncu maddenin de yer aldığı 4-5 maddelik bir değişiklik üzerinde durulurken, iki maddelik bir değişikliğin ihtiyacı karşılayacağı sonucuna varıldığı aktarıldı.

Evlilik tanımı yeniden yapıldı

Aile ilgili maddede yapılması öngörülen değişikliğin metni değiştirildi. Daha önce, "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" fıkrası "Evlilik birliği kadın ve erkek arasında kurulur" ifadeleriyle düzenlendi. Söz konusu tanım değişikliğinin LBGT evliliklerinin önünün açılmaması için yapıldığı ileri sürüldü.

'CHP'nin kanun teklifi çok sorunlu'

24'üncü maddede "hiçbir kadının başının açık veya kapalı olması nedeniyle kamu hizmetlerinden, temel hak ve özgürlüklerden yararlanmasının yasaklanamayacağı" hükme bağlanacak. "Başörtüsünün laiklik ilkesinin teminatı altında bir temel hak olarak kullanılması" olarak değiştirilecek.

Toplantıda CHP'nin başörtüsü ile ilgili yasa teklifinin de görüşüldüğü aktarıldı. AKP'li kurmaylar, "CHP'nin kanun teklifi çok sorunlu. Başörtüsü yasağını geri getirecek bir içerikte. CHP'nin teklifi sadece kamuda bir mesleği icra edenleri kapsıyor. Üniversiteleri ve özel sektörü dışlayan bir öneri. Kanunla böyle bir düzenleme yapılırsa, ileride tekrar başörtüsü yasağı getirilebilir" değerlendirmesi yaptı.