AKP'liyken 'Bunlar bir günde giderilmez' diye savunuyordu: Abdullah Gül 'Eksiklikleri gördük' dedi

Depremin merkezi Kahramanmaraş’ı ziyaret eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eksikleri hatırlatarak, "Eksiklikler ve noksanlıklar yaşandığını hep beraber gördük; bu noksanlıkları depremin altına gömersek, yarın yine depremin altında kalırız" değerlendirmesini yaptı.

Van depreminin ardından 'eksikler bir günde giderilemez' savunması yapmıştı

Öte yandan, Abdullah Gül kendisinin Cumhurbaşkanlığı döneminde yaşanan 2011 Van depremi sırasında, yine devlet yardımları geç gitmiş, depremin ardından müdahaledeki eksikler dikkat çekmişti.

Van depreminin ardından yurttaşlara yardımlar zamanında ulaşmazken, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "bazı eksiklikler bulunduğunu" söylemiş, ancak "Bunlar bir günde giderilemez. Planlı, programlı bir şekilde bunların üstesinden gelinecek" diyerek deprem yönetimini ve iktidarı savunmuştu.

'Yaralarımızı hep birlikte zamanla saracağız'

Gül, Kahramanmaraş'ta ilk olarak Afetle Mücadele Koordinasyon Merkezi’ne gitti.

Deprem olduğundan bu yana yaşananları gözyaşı ve üzüntüyle takip ettiğini iddia eden Gül, arama kurtarma çalışmalarında bilfiil görev alan yerli ve yabancı tüm ekiplere teşekkür etti. Abdullah Gül, “Şüphesiz ki büyük bir felaket ile karşı karşıya kaldık. Canlarımız gitti, çok yara aldık. Bu yaralarımızı hep birlikte zamanla saracağız. Burada bugün, böylesi bir afetle mücadelede devlet ve milletin seferberlik içinde çaba gösterdiğine müşahede ettim" dedi.

'Eksiklikler ve noksanlıklar yaşandığını da hep beraber gördük'

Abdullah Gül sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eksiklikler ve noksanlıklar yaşandığını da hep beraber gördük. Bu noksanlıkları depremin altına gömersek, yarın olacak bir depremin altında da yine bizler kalırız. Depremin merkezinde olan bir ülke olduğumuz biliniyor. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapmış olmalıydık. Afetle mücadele hızımızı bu yönde geliştirmeliydik.

Devlet kurumlarımızla, yapı sektöründeki tüm paydaşlarla, bilim adamlarımızla bu hedefe ulaşmak için birlikte çaba sarfetmetleyiz. Depreme hazırlıklı olma kültürünü ve bilincini tepeden tırnağa benimsemeli ve benimsetmeliyiz. Bunu şimdi yapmaz isek ne zaman yapacağız? Bundan sonra kurumları ve kuralları sağlamlaştırmamız ve gerekli denetimleri uygulatmamız şart. Daha dayanıklı bir geleceği ancak birlikte böyle inşa edebiliriz.“

Daha sonra Kahramanmaraş merkez ve Pazarcık ilçesindeki konteyner ve çadır kentleri ziyaret ederek depremzedelere geçmiş olsun dileklerini paylaşan Abdullah Gül, enkaz bölgelerini de yerinde inceledikten sonra kentten ayrıldı.