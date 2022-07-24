AKP'lilerin yüzde 40'ı, MHP'lilerin yüzde 58'i refah düzeyinin kötüleştiğini belirtti

MetroPoll Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı Haziran 2022" anketinde katılımcılara sorduğu "Son bir yıl içinde sizin veya ailenizin geçim şartları/refah düzeyi ne yönde değişti" sorusuna katılımcıların yüzde 72,6'sı "kötüleşti" yanıtını verirken katılımcıların yüzde 9,9'u ise "iyileşti" yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 17,2'si "Değişmedi" dedi.

"Bu pazar bir Milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna AKP ve MHP cevabını veren katılımcıların "Son bir yıl içinde sizin veya ailenizin geçim şartları/refah düzeyi ne yönde değişti" sorusuna verdiği "Kötüleşti" cevabının oranı dikkat çekti. Ankete göre, kendisinin ve ailesinin geçim şartlarının/refah düzeyinin kötüleştiğini belirten AKP seçmeni yüzde 40,8, MHP seçmeni ise ise yüzde 58,1 oranına ulaştı.

Soruya oransal açıdan en fazla "İyileşti" cevabını veren katılımcılar, "Bu pazar bir Milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna ise AKP'den sonra Saadet Partisi cevabını verdi. Ankete göre, kendisinin ve ailesinin geçim şartlarının/refah düzeyinin iyileştiğini belirten AKP seçmeni yüzde 25,2 iken Saadet Partisi seçmeni yüzde 22,9 oranında.