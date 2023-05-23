AKP’lilere 'Babala' mesajı gönderilmiş: 'Programa katılmayın'

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün önce Oğuzhan Uğur’un sunduğu "Mevzular Açık Mikrofon" programına katıldı.

Uğur’un duyurduğuna göre Kılıçdaroğlu’nun programında 243 AKP’li, 26 Memleket Partili, 81 MHP’li, 41 "küskün" CHP’li, 27 Zafer Partili ve gazeteciler yer aldı.

Oğuzhan Uğur bugün programdan paylaştığı bir videoda AKP’lilere "programa katılmaması" yönünde mesaj gittiğini öne sürdü. Uğur, şunları dedi:

"AKP’ye zarar vermemek için bu açıklamayı yapmamayı uygun buldum. AKP’li arkadaşlarımızın çoğunu çağırdık. Bugün herkesin Whatsapp’ına mesaj gitmiş o programa gitmeyeceksiniz diye."

AKP’den programa katılmama kararı

AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Uğur’un Kılıçdaroğlu’yla program yapacağını duyurmasından sonra AKP Gençlik Kolları’ndan katılım sağlanmayacağını duyurmuştu.

İnan sosyal medya hesabından şunları dile getirmişti:

"Sayın Uğur, bu programa AKP Gençlik Kolları olarak katılımcı sağlanmayacaktır. Diğer gönüllülerin katılımı tarafımızdan bilinmemektedir. Kamuoyuna duyurulur."