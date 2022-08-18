AKP'lilerden Ümit Özdağ'a: 'Sizi AKP'ye üye yapalım'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'da esnaf ziyaretine sırasında, AKP İlkadım İlçe Teşkilatı’nın standını gördü.

Buradaki görevlilere selam veren Özdağ, “Arkadaşlar nasılsınız? Duydum ki Suriyelileri yollamak için imza topluyormuşsunuz. Suriyelileri toplayacaksanız imza verelim” dedi.

Özdağ’a cevap veren AKP'li görevlilerse “Standımıza hoşgeldiniz. Sizi üye yapalım. Şu anda Suriyeliler peyderpey gidiyorlar zaten. 600 bin gitti, 400 bin Suriyeli de yılbaşına kadar gidecekler. Misafir olarak geldiler ve gidecekler. Sizlere çay ısmarlayalım” şeklinde cevap verdi.

'Hiçbir sığınmacının kötü muamele görmesini istemiyoruz'

Ümit Özdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

“Ülkemizde yaşayan hiçbir sığınmacının kötü muamele görmesini istemiyoruz. Vatanlarına dönmelerini istiyoruz. Ülkemizde oldukları sürede güven içerisinde olmalılar. Kendilerine yönelik fiziksel bir saldırı olmamalı çünkü burası Türkiye. Buraya gelenler Türkiye Cumhuriyeti sağladığı güvenlik içerisinde hayatını geçirmeli ama sonunda vatanına dönmeli. Bu süre içerisinde tabii ki karşılaştığımız insana olumsuz bir tavır sergilemeyeceğiz. Karşımızda neticede bir anne ve 3 yaşındaki çocuğu vardı. Biz onların kendi vatanlarında yaşamalarını istiyoruz. Dönmeleri için de her türlü tedbiri alacağız. Burada oldukları sürece de onlara kötü davranmayacağız.” (İHA)